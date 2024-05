Gen Z lista za EU parlament: “Mladi su zainteresirani za politiku, ali ne zanimaju ih postojeće strukture”

Podijeli :

Kako se kao mlada novinarka i politologinja te popularna TikTokerica odlučila kandidirati za zastupnicu u Europskom parlamentu, u Pressingu s Ilijom Jandrićem nam je otkrila neovisna kandidatkinja na europskim izborima Nina Skočak.

Dok se velike stranke muče s programima, idejama, parolama, motiviranjem novih, mladih glasača, Nina Skočak nema tih problema. Osim što je jedna od najutjecajnijih TikTokerica našeg govornog područja s više od 200 tisuća followera i višemilijunskim pregledima, čime se ne mogu pohvaliti ni sve stranke u Hrvatskoj zajedno, sa svim PR agencijama koje ih opslužuju i stranačkim mladežima, Nina Skočak, nakon uspješne karijere u europskim institucijama u Bruxellesu, odlučila je izaći na izbore za Europski parlament, 8. lipnja, s listom za mlade, kojih su 2024. svima odjednom puna usta.

Od Turbofolk Poezije do Bruxellesa

Karijeru na društvenim mrežama je započela Instagram profilmom Turbofolk Poezija. Godinu dana kasnije, preselila je svoju aktivnost na TikTok, a sve je počelo snimkom derutne kuće u Bruxellesu, koju je dijelila s još devet studenata: “Snimila sam trenutak kada sam ušla u tu kuću i to je postalo viralno. U jednom danu sam dobila 15.000 pratitelja”, kaže Skočak.

Iznenađenje na hrvatskoj političkoj sceni: Influencerica Nina Skočak ide na EU izbore

Mnogi postavljaju pitanje zašto je pretežno kratak i brz Tik-Tok format dominantan način komunikacije. Skočak naglašava da je to posljedica životnog stila današnjih mladih: “Sve je brzo i užurbano, a postojala je očito rupa na tržištu koja je omogućila da ljudi mogu konzumirati kratak sadržaj koji je do srži. Ja radim sadržaj gdje u minuti i 30 sekundi vidite moj cijeli dan. Nikad prije nismo imali sadržaj gdje u tako kratkom vremenu možete nešto konkretno pogledati.”

Nije joj problem biti javna osoba. Voli scenski nastup, bavi se plesom, a na TikTok i video format, kaže, gleda kao na “svoje kazalište.”

“Ljude puštam u svoj život, vide me kako se spremam na posao, znaju kada idem sa svojim dečkom na večeru, ali dopuštam im samo toliko koliko je meni ugodno. Uvijek imam neku privatnost”, ističe.

Kako ljudima približiti politiku?

“Europska politika je velik dio života pa se to tako pojavila i na mom kanalu”, govori Skočak.

“Prvi video sam objavila kad sam počela stažirati u Europskom parlamentu. Snimila sam kako izgleda dan jednog stažista i to je buknulo. Bila sam u strahu jer sam mislila da nisam to smjela snimiti, ali kad su to moji kolege vidjeli, bili su oduševljeni. Smatrali su da je super način kako da se prikaže institucija iznutra”, kazala je, a zatim dodala: “Ljude zanima politika kada im se objasni na način koji nije tradicionalno politički i skroz ozbiljan.”

Skočak: Europu mladima treba približiti

O europskim izborima je, kaže, promišljala još od prošle godine: “Jako je velika priča to zašto mladi nisu aktivni u politici. O tome se rade milijunske kampanje i konferencije, a bila sam u situaciji i da raspravljam o toj temi. Nitko nas ne pita koji nas problemi muče. Uvijek stariji raspravljaju o tome zašto mi mladi nismo u politici. Ja sam si razmišljala: ‘dajte nas pustite za taj stol gdje se donose odluke pa da možemo reći što nas muči.’ Tada sam primijetila da nas stranke nikad neće doživjeti na način koji mi zaslužujemo i da sami sebi moramo stvoriti priliku ako želimo biti viđeni.”

Mladi – zainteresirani, ali ne za postojeće strukture

“Mladi jesu zainteresirani, ali ne za postojeće strukture. Velik dio mladih koji ne izlazi na izbore žele neku promjenu i samo im treba mali push da postanu zainteresirani”, tvrdi Skočak.

“Društvene mreže su jedini način na koji možete doći do velikog broja ljudi. Kad smo mi skupljali potpise, te objave je gledalo 300 do 400 tisuća ljudi. Ni tradicionalnim medijima ne možete doći do tolikog broja ljudi”, dodala je.

Kaže da hrvatski političari uglavnom eksperimentiraju na TikToku, a kao glavnu manu ističe to što su prekasno krenuli.

Iako u kampanji uglavnom govori o generaciji Z, očekuje glasove i od starije generacije, a u programu se, osim politika mladih, dodiruje i održive ekonomije, digitalnog društva i ženskih prava.

