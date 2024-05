Zelenski poslao jasnu poruku Bidenu: Ako ovo ne napravi, to će biti kao da plješće Putinu

Podijeli :

AFP

Ako američki predsjednik Joe Biden preskoči ukrajinski mirovni samit sljedećeg mjeseca, to bi bilo "kao da plješće (Vladimiru) Putinu", rekao je u utorak ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski, pozivajući zemlje da se odazovu skupu u Švicarskoj.

“Ako on nije prisutan, to će biti isto kao da plješće Putinu: Plješće osobno i to stojeći”, rekao je Zelenski u Bruxellesu.

Biden tek treba potvrditi hoće li prisustvovati summitu ili ne.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.