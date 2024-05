Izraelski ministar optužio španjolskog premijera: “Vi ste suučesnik u pozivima na genocid Židova”

Podijeli :

AHMAD GHARABLI / AFP

Izraelski ministar vanjskih poslova Israel Katz optužio je u utorak španjolskog premijera Pedra Sancheza, čija se vlada sprema službeno priznati Palestinu, da je "suučesnik" u "pozivima na genocid" Židova.

“Vi ste suučesnik u pozivima na genocid židovskog naroda”, napisao je Katz na X-u.

On je na toj društveni mreži izrazio razočaranje antisemitskim i mržnjom prožetim izjavama visokih španjolskih dužnosnika, uključujući zamjenicu premijera Yolandu Diaz, koja je viđena kako izvikuje slogan “From the river to the sea, Palestine will be free” (“Od rijeke (Jordan), sve do mora (Sredozemlja), Palestina će biti slobodna”).

Radi se o sloganu koji su neke zemlje, poput Njemačke, zabranile jer poziva na uništenje židovske države.

Katz je rekao da Izrael takve izjave smatra “uvredom izraelskoj suverenosti i sigurnosti” i poručio da je “vrijeme inkvizicije prošlo” te da “židovski narod sada ima suverenu i neovisnu državu”.

Španjolska, Irska i Norveška danas i službeno priznaju palestinsku državu

Sanchez je ranije rekao da će Španjolska danas na ministarskom sastanku usvojiti službeno priznanje države Palestine, dodajućo da je to “povijesna odluka koja ima jedan cilj, a to je doprinijeti da Izraelci i Palestinci postignu mir”.

Rekao je da nije na Španjolskoj da određuje granice drugih zemalja, ali da je misija Madrida “potpuno usklađena” s rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 242 i 338 kao i pozicijom koju je tradicionalno držala Europska unija.

“Zbog toga nećemo priznati promjene graničnih linija iz 1967. koje nisu dogovorene između strana”, naglasio je.

Poručio je da priznanje Palestine ne usvaja ni protiv koga, “posebno ne protiv Izraela, prijateljskog naroda kojeg poštujemo i s kojim želimo imati najbolji mogući odnos”.

Ponovio je da je Španjolska osudila “teroristički napad” Hamasa iz listopada.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Šta se događa vašem tijelu ako dnevno pojedete više od 20 trešanja Bivši ravnatelj USKOK-a o Agrokoru: Kako je moguće da je samouvjereno potrošeno 10 ili 11 milijuna kuna?