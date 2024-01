Glasovac: Bilo bi pristojno i normalno da znamo kad su izbori, evo što će raditi Plenković

Podijeli :

Potpredsjednica SDP-a, Sabina Glasovac, gostovala je u Newsroomu kod naše Anke Bilić Keserović gdje je komentirala nadolazeće parlamentarne izbore.

“Bilo bi pristojno i normalno da znamo kad će biti izbori. Ja od njih takvu razinu transparentnosti ne očekujem. I ondje gdje su je trebali pokazati, kod krojenja novih izbornih jedinica gdje ih je na to obvezivao zakon i neke europske konvencije, nisu se toga pridržavali pa tako ne očekujem niti ovdje. Mi smo za izbore, kad god oni bili, spremni, ali minimum nekakve političke pristojnosti bi bio da se otprilike zna kada idu parlamentarni izbori”, kaže Glasovac.

Glasovac naglašava kako su izbori uvijek bili otprilike u isto vrijeme, ali je premijer Andrej Plenković to promijenio.

“Možemo očekivati praktički sve. I da to bude u travnju svibnju, usred ljeta, u devetom mjesecu… On će to prilagođavati HDZ-ovim unutarstranačkim potrebama i europskim ambicijama.”

Glasovac se osvrnula i na HDZ-ov rejting.

“Podsjećam, HDZ kada je padao na ovih 25 posto, nekad i na 23 posto, u načelu nije dobivao izbore. Taj današnji rejting od 25 posto je daleko od onog rejtinga od 30 ili više posto s kojima je HDZ mogao suvereno, nakon izbora, kao uvjerljivo najjača stranka napraviti nešto i imati neki trasirani put za upravljanje Hrvatskom. Mislim da oni nisu zaslužili da upravljaju Hrvatskom sljedeće četiri godine”, tvrdi Glasovac.

Kritizira HDZ što u ovih sedam godina nisu napravili ni jednu strukturnu reformu u Hrvatskoj.

“Andrej Plenković u ovih sedam godina mandata nije isporučio ni reformu zdravstvenog sustava, niti poreznu reformu, niti ozbiljnu reformu obrazovnog sustava, niti reformu regionalne i lokalne samouprave. Sve ono što su ključni problemi u Hrvatskoj nije se dogodilo.”

“Mi od 2013. godine, a posebno posljednjih pet godina imamo na raspolaganju ogromna sredstva iz fondova Europske unije. Ono što je problem što mi nismo sredstva iskoristili da bismo oplemenili svakodnevni život, gospodarstvo, bolji standardard naših građana”, dodaje Glasovac.

