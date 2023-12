Glavašević objašnjava zašto Plenkovića toliko smeta jedna tema: “Svatko se češe tamo gdje ga svrbi”

Podijeli :

N1

Saborski zastupnik Bojan Glavašević gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao "aferu Mreža".

Glavašević smatra da Plenkovića smeta spominjanje činjenice da je promijenio 30 ministra jer se “svatko češe tamo gdje ga svrbi”. “On to mora komplicirano objašnjavati, a svima je jasno što se događa. On im je bio gromobran, a oni su otišli pod izgovorom da ne žele biti teret Vladi, a to je znak političke kapitulacije HDZ-ovaca. Drugim riječima, to znači da je voda došla do grla i da će biti dovoljno pametni da se sami maknu”, rekao je.

Napominje i da su neki od ministara otišli svojom voljom, a ne zbog korupcijskih afera. “Nitko tu ne misli na Mariju Pečinović Burić koja je dobila drugi posao i otišla. Ili Zdravka Marića koji je otišao zbog nekih osobnih razloga”, dodao je.

Plenković: “Neki odu u inozemstvo pa se onda prosvijetle i vide da ovdje nije tako loše”

Tvrdi da je smjena Davora Filipovića najekspresnija. “Plenković je bio gromobran za svojih 30 hajduka, osim za Filipovića. Gordan Jandroković je nedavno rekao jednu istinu u Saboru, a to je da je Filipović otišao jer je radio za opoziciju. I to je istina, zbog toga je on smijenjen”, naveo je.

“Ovoj vladi je važna lojalnost od onoga što se dogodilo. Ako drug nije lojalan nećeš ga spašavati. Za HDZ je uvijek problem jesi li progovorio, jesi li izdao stranku, a to što si napravio je manje bitno. Jedini problem je kada okreneš leđa stranci ili premijeru”, tvrdi.

Kaže kako je ova afera otkrila da je dio medija bio potkupljivan da bi lijepo pisalo o Vladi. “Meni nije jasno zašto bi se jedan HEP oglašavao u medijima. Onaj tko plaća medije može uvijek reći – ne želim da to bude na naslovnici inače ću smanjiti iznos koji dajem. Ovdje imamo vrlo malen broj nezavisnih medija, a drugi problem su tzv. kick-backovi, odnosno vraćanje dio iznosa natrag”, rekao je.

Slaže se s Majom Sever da su mediji na taj način zarobljeni, ali da i da se to može riješiti voljom ministra. “Takve stvari bi se trebale raditi na transparentan i provjerljiv način. Jedna od prvih stvari koju je Milanović napravio je da je zabranio da državna tijela posluju s agencijama. To je bilo nakon Fimi medije, a sada vidimo da se ponovno na taj način izvlači novac”, dodao je.

“Srce demokracije je smjenjivost vlasti, to nije nestabilnost kako naš premijer voli reći. Demokracija funkcionira na način da ako nešto ne funkcionira možemo to zamijeniti. Ovo što vidimo u Srbiji, to više nije demokracija”, napomenuo je.

Smatra da će na današnjem Odboru u Saboru vidjeti čovjeka kojem je najgora stvar što ga je premijer predložio za ministra.

