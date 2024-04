Gong: Tisuće ostalo bez biračkog prava na izborima, hoće li se problemi ispraviti do europskih?

Podijeli :

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

"Zaprimili smo preko 800 upita građana i građanki vezanih uz parlamentarne izbore koji su se održali 17. travnja 2024. Rekordnu izlaznost na izbore popratio je i rekordan broj nepravilnosti s kojima su se građani susretali prilikom ostvarivanja svog biračkog prava", naveli su iz Gonga.

Gong je primio više stotina prijava građanki i građana o nepravilnostima u provedbi proteklih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, a značajan dio njih odnosio se na probleme s registrom birača. Najveći broj građana javljao nam se nakon što su njihove važeće osobne iskaznice pogreškom proglašene nevažećima. Među ostalim, javljali su se i birači koji su bili upisani s krivim ili odavno nevažećim podatcima, birači koji su završili na manjinskim popisima iako nisu pripadnici ni jedne nacionalne manjine, kao i oni građani čiji zahtjev za privremenim upisom na portalu e-Građani nije bio prihvaćen.

Kao najvažnija i najčešća nepravilnost ističe se problem građana sa važećim osobnim iskaznicama koji su bili izbrisani iz biračkih popisa. Ovako velikom problemu s registrom birača, koji je tisućama otežao biračko pravo, nismo do sada svjedočili. Naime, birači su po dolasku na biračka mjesta uvidjeli kako ih nema na izvacima iz biračkih popisa, te bili upućeni na nadležne urede opće uprave da zatraže tzv. plavu potvrdu, kako bi saznali da su im osobne iskaznice poništene, većinom s s datumom 14. rujna 2023., o čemu je Gong već pisao.

MUP se oglasio o nevažećim osobnim iskaznicama

DIP je ustanovio da se radilo o “sistemskoj” grešci

DIP je ustanovio da se radilo o “sistemskoj” grešci za najmanje 2.500 građana koji su htjeli glasati, ali nisu pronađeni u izvadcima biračkog popisa na biralištima, ne precizirajući o kakvoj se grešci radilo niti o razmjerima iste. Navedena brojka se bazira na građanima koji su došli na birališta i nisu bili u mogućnosti glasati, ali 40% birača nije pristupilo parlamentarnim izborima i ne znamo bi li se susreli s istim problemom.

Iako je ovaj problem djelomično riješen izdavanjem tzv. plavih potvrda u nadležnim uredima opće uprave, mnogi građani ostali su uskraćeni za svoje biračko pravo jer dio biračkih odbora i nadležnih izbornih povjerenstava nije bio pravovremeno upoznat s ovim problemom, kao ni načinom njegovog rješavanja. Također, sam problem, kao ni njegovi razmjeri, nisu bili adekvatno komunicirani u medijima od strane nadležnih institucija kako bi građani bili upoznati sa situacijom. Navedeno je rezultiralo time da je dio birača na biračkim mjestima dobio odgovor da neće biti u mogućnosti glasovati te time ostao zakinut za svoje biračko pravo. Isto tako, dobili smo prijave starijih građana koji su na istoj adresi prijavljeni 30 godina, te zbog svog fizičkog stanja nisu bili u mogućnosti ići po potvrde pa se vraćati na biračko mjesto, te nisu iskoristili svoje biračko pravo.

VIDEO / Bijesni građani koji su morali po plave potvrde: Sramota! Jako sam ljuta!

Iako je MUP u svome jedinom očitovanju na temu problema s registrom birača rekao kako se radi o automatskom poništavanju važećih osobnih iskaznica zbog neprijavljene promjene prebivališta, na desetke građana koji nisu mjenjali ni prebivalište niti bilo koji drugi osobni podatak su javljali Gongu kako njihovog imena nije bilo na njihovom biračkom mjestu na kojem su sve prethodne izborne cikluse uredno glasali. Također smo zaprimili prijave građana kako se na izvatcima iz popisa birača nalaze sa zastarjelim podatcima, s jednim od primjera biračice koja se pronašla na biračkom popisu sa djevojačkim prezimenom koje ne koristi već 26 godina. Gong je zatražio od Državnog izbornog povjerenstva, MUP-a i Ministarstva pravosuđa i uprave da se očituju o navedenim nepravilnostima.

Hoće li se problem riješiti do europskih izbora?

Također se pojavio i problem s manjinskim popisima, i to na različite načine. Naime, neki građani koji su registrirani kao pripadnici manjina nisu bili zavedeni na manjinskim biračkim popisima, dok su se na njima pronašli neki koji nisu pripadnici nijedne nacionalne manjine. Najveći broj upita koji smo primili bio je vezan uz birače koji su se bez ikakvog razloga pronašli na popisu “ostalih”, o čemu se nijedno nadležno tijelo nije očitovalo. Građanima je nepoznato da nacionalnost mogu mijenjati putem sustava e-građani.

Zašto svi građani nisu na popisu birača? DIP objasnio što se dogodilo i kako postupiti

Još jedno pravo građanki i građana predviđeno Zakonom o registru birača na ovim je izborima bilo ugroženo, a to je pravo na privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta. To pravo je iskoristilo preko 13.000 građanki i građana, no dobili smo niz prijava građana kojima registracija na e-građani portalu nije provedena, te nisu bili u mogućnosti iskoristiti svoje biračko pravo.

Gong unatoč opetovanim upitima ne uspijeva dobiti odgovor od nadležnih tijela o tome što se dogodilo s biračkim popisima i hoće li će se problemi ispraviti do nadolazećih izbora za hrvatske zastupnike u Europski parlament, koji se održavaju 9. lipnja, napisali iz Gonga.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

UŽIVO FOTO/VIDEO / Sletjeli prvi Rafalei: “Ovo je praznik za hrvatsko ratno vojno zrakoplovstvo!” Optička iluzija koja otkriva kakva ste osoba: Što ste prvo vidjeli?