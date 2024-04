Zašto svi građani nisu na popisu birača? DIP objasnio što se dogodilo i kako postupiti

Podijeli :

Slavko Midzor/PIXSELL

Do DIP-a stižu prigovori pojedinih građana kojima su istekle osobne iskaznice, žale se da nisu uvedeni u popis birača. Da bi se to moglo događati, DIP je upozorio prije izbora, te objasnio što moraju učiniti građani koji dolaskom na biračko mjesto utvrde da im osobna iskaznica ne vrijedi. Iz DIP-a poručuju da isto vrijedi za one građane koji svoju osobnu iskaznicu nisu podignuli na vrijeme.

Građani koji nemaju važeću osobnu iskaznicu i nisu upisani u izvatke iz popisa birača koji su dostavljeni na sva biračka mjesta za izbore za Hrvatski sabor u srijedu, moći će glasovati potvrdom za glasovanje, tzv. plavom potvrdom, navelo je Ministarstvo pravosuđa i uprave RH.

Plave potvrde na izborni dan izdaju nadležna upravna tijela u županijama i Gradu Zagrebu.

DIP objavio: Znatno više birača nego prije četiri godine izašlo na izbore

“Sustav vas ne može prepoznati”

Na svojoj mrežnoj stanici Ministarstvo pravosuđa i uprave je objavilo i popis nadležnih upravnih tijela za izdavanje potvrda po županijama i u Gradu Zagrebu.

“Moram pozvati naše građane da budu mirni, DIP je pozivao da se do 6. travnja provjeri status osobne iskaznice. Oni koji nemaju važeću osobnu iskaznicu mogu glasati i otići u najbliži ured županije i tamo će dobiti plavu potvrdu i glasati. Bilo je i situacija da su građani imali važeću osobnu, ali nisu bili upisani u popis birača. Došlo je do situacije da je nakon covid krize, kada su građani morali napraviti novu osobnu iskaznicu dobili su bijelu potvrdu na kojoj piše da je podnesen zahtjev za izradu osobne iskaznice, ali nakon obavijesti putem SMS-a da ju podignu, nisu je podignuli dva ili tri mjeseca.

“Građani su trebali fizički podići svoju osobnu iskaznicu”

Takvi ljudi su se isto našli u situaciji kao i ovi što nemaju važeće osobne iskaznice i za njih isto vrijedi poziv da se strpe i da podignu plavu potvrdu i do 19 sati će obaviti svoju dužnost. Sustav vas ne može prepoznati preko tog papira, građani su trebali fizički podići svoju osobnu iskaznicu”, objasnio je Josip Salapić potpredsjednik Državnog izbornog povjerenstva.

Potpredsjednik DIP-a Damir Kontrec rekao je za Hrvatski radio da je 1.600 birača s isteklom osobnom iskaznicom uspjelo ostvariti svoje biračko pravo zahvaljujući tzv. plavoj potvrdi.

