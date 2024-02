Gost Točke na tjedan je Ivan Milatić

Podijeli :

Više od 15 godina trebalo je od prve najave do donošenja Zakona o osobnoj asistenciji, epohalnog iskoraka za osobe s invaliditetom - kako ga je najavio resorni ministar socijale Marin Piletić. No, iako je već prvog siječnja na snagu stupio zakon koji je trebao podići plaće asistenata, a broj osobnih asistenata uvećati sa 4 i pol tisuće na čak 14 tisuća, ništa od toga se do današnjeg dana nije dogodilo. Ministarstvo je prvo odgodilo punu primjenu zakona do kraja veljače, no par dana do isteka tog roka, na terenu nema puno pomaka.