Grbin napao Plenkovića: Spreman ugroziti funkcioniranje države za poen više

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u utorak je ustvrdio da je premijer Plenković ukidanjem prireza "spreman ugroziti funkcioniranje države za koji izborni poen više" te da želi narušiti sustav koji bi građanima trebao osiguravati usluge nužne za normalan i dostojanstven život.

„Plenković želi prisiliti gradonačelnika Rijeke, Zagreba, Splita i svih onih koji mu nisu po volji da u ovoj godini mora donijeti novu odluku o porezima kako bi ih on mogao prozivati. Spreman je ugroziti funkcioniranje države samo da bi zaradio jedan ili dva poena više za izbore. To što on radi je degutantno, sramotno i ispod svake razine”, ocijenio je Grbin nakon skupa SDP-ovih župana, gradonačelnika i načelnika u Jastrebarskom.

Definirali smo model besplatnih vrtića, država se treba uključiti u njihovo financiranje.

Od HDZ-a smo, kaže, navikli da kradu željezo, milijarde iz Ine, glasove na izborima, a sada hoće narušiti i sustav koji bi građanima trebao osiguravati usluge koje su nužne za normalan i dostojanstven život.

Kazao je da Plenković ukida prirez, ali, kako je dodao, onda kaže da će uvesti porez na dohodak kao dodatak koji će biti u istoj visini kao prirez. “Što je to – nije nešto nego se pas nešto drugo, što znači da zamjenjujemo jednu stvar drugom doslovno na način da joj promijenimo ime”, rekao je Grbin.

Ocijenio je da bi “nazovi porezna reforma” mogla stvoriti ozbiljne probleme za funkcioniranje sustava lokalne samouprave poput predškolskog odgoja koji mnogim građanima stvara problem zato što su cijene te usluge koju bi gradovi i općine trebale pružati građanima visoke i mnogi si to ne mogu priuštiti.

„Zato smo mi definirali model po kojem građanima planiramo omogućiti besplatne vrtiće, i to tako da se u njihovo financiranje uključi država. Nema nikakvog razloga da država financira brojne druge stvari, a da u predškolski odgoj na razini Republike Hrvatske ne investira. Točno je da nema besplatne stvari, vrtići će se financirati javnim novcem, ali roditelji pored toga što plaćaju iz svojih poreza neće morati dodatno participirati”, najavio je.

Gradonačelnik Jastrebarskog Zvonimir Novosel naglasio je da Vlada prijedlogom ukidanja prireza želi ograničiti ljude koji rade iskorake i dobro svoj posao i spriječiti da sve one dobre stvari koje se rade nastave raditi i dalje.

„Ukidanjem prireza premijeru će porasti plaća 120 eura, guverneru HNB-u više od 350 eura, a radniku između 12 i 30 eura. Ovakvi ‘reformski’ potezi za sobom nerijetko donose povećanje cijena javnih usluga koje plaćaju svi i zato je pravi moto ove reforme ‘veće plaće samo nekima, a više cijene svima’”, poručio je Novosel.

Grbin se osvrnuo i na novi Zakon o izbornim jedinicama, rekavši da se zna samo da će se bazirati na popisu birača koji nije precizan, “na što Plenkovića svi u državi upozoravaju”, umjesto da se temelji na popisu stanovništva.

„Postupak donošenja tog zakona je pljuvanje na građane ove zemlje, bezobrazluk i jasan pokušaj da se održi na vlasti po svaku cijenu. Samo korak dijeli Plenkovića, s ovime što radi s prirezom i izbornim jedinicama, da za ovaj ili neki drugi petak sazove skup na kojem će dijeliti sendviče poput Vučića”, istaknuo je Grbin.

