Grbin za N1: Ni Scholz nije bio popularan pa je postao kancelar

Podijeli :

Predsjednik SDP-a i protukandidat Andreju Plenkoviću na nadolazećim parlamentarnim izborima Peđa Grbin, u Pressingu s Ilijom Jandrićem otkrio je na koji načim misli pobijediti najdugovječnijeg premijera, kako ujediniti raspršenu oporbu i mnoštvo drugih aktualnosti.

Za početak, najbitnije je Grbinu bilo dobiti jednoglasnu podršku Glavnog odbora stranke, što je i dobio pa se u miru mogao početi pripremati za premijersku utrku. No, rejting SDP-a nije baš najidealniji, niti oporba djeluje previše složno.

“Pred nama je velik posao kako učiniti promjene i odvesti Hrvatsku u pravom smjeru”, kazao je Grbin pa komentirao kako uvjeriti birače u to:

“Grbin bi bio daleko bolji premijer od Plenkovića. Sad u to treba uvjeriti građane”

“Da ne vjerujem kako je to moguće, ne bih se ni kandidirao. Ono što hrvatskoj politici nedostaje, jest fokus na ljude. A mi imamo fokus na ljude. Za HDZ su glavni interesi ljudi kao Barbarić i kako da njima bude bolje.”

Ipak, spomenuti rejting je loš, svega dva posto. Čini se da birači ipak ne prepoznaju SDP i Grbina kao nekoga tko bi ih trebao voditi.

“To je poprilično tendenciozno jer se radi o tome kojeg političara građani gledaju kao najpozitivnijeg. Isto tako možemo gledati kojeg vide kao najnegativnijeg, a to je Plenković. Vratimo se korak unazad. Zašto su za Hrvatsku bitne promjene? Koliko već divljaju cijene, koliko već traje inflacija? A oni tek danas zovu trgovce na sastanak. Mi se borimo i u fokus želimo vratiti čovjeka, ljude i kako osigurati da žive bolje”, istaknuo je predsjednik SDP-a.

Ako u tri godine, koliko je na čelu SDP-a, nije uvjerio birače da se okrenu njemu i njegovoj stranci, kako to učiniti prije izbora? Primjerice, kad je Davor Bernardić bio u sličnoj situaciji u anketama, tražio je njegovu ostavku, a sad postupa kao i on – uporno želi voditi SDP usprkos lošem rejtingu.

“Razlozi zašto sam to tražio nisu bili samo zbog rejtinga, bilo ih je puno više. Ali, ne želim se na to vraćati. Uostalom, sportaš sam i znam da se rezultat gleda u četvrtoj četvrtini, ne u drugoj ili treći. Ako pogledate rezultate koje je imao Olaf Scholz prije izbora za njemačkog kancelara, nije se ni trebao kandidirati, a vidite gdje je sad”, odgovorio je Grbin.

Plenković ismijao Grbina: Imao je sjajan ulazak u kampanju, svidjelo mi se to

Iako još uvijek nije potpuno jasno tko pripada kojoj izbornoj jedinici, Grbin ne vidi problem kandidirati se u osmoj jer, kako kaže, Pula je njegov grad. Neovisno o tome što više tamo ne živi. Ali, tek će se donijeti odluka na razini stranke. A što je s postizbornim partnerima? Naime, oni potencijalni uvelike kritiziraju SDP i tvrde da je to stranka koja odumire.

Primjerice, gradonačelnik Splita Ivica Puljak rekao je da ako Grbin dokaže jedan primjer njegovog nepotizma i pogodovanja, istog trenutka će dati ostavku na mjesto gradonačelnika Splita i povući se iz politike.

“Nemam namjeru polemizirati s njim. Izabran je za vođenje Splita i neka se time bavi. Što se tiče primjera nepotizma, gospođa Maja Đerek je više puta govorila o tome. Ima pravo na svoje mišljenje, ma koliko god bilo pogrešno. Što se koalicijskog potencijala tiče, on je za SDP veći nego kod drugih stranaka”, izjavio je, ali nije želio o konkretnim imenima tih partnera.

Može li HDZ biti koalicijski partner SDP-a?

“Ne. S lopovima? Bolje da kao politička stranka utrnemo nego da im damo da opstanu.”

Kad se spominje HDZ, premijer Andrej Plenković je posprdno komentirao onaj oglas SDP-a u kojem se spominje štrik oko vrata.

Ivica Puljak objavio “ponudu za Peđu Grbina”

“On je stavio taj štrik ljudima i neka se zamisli. U ovom trenutku ima ljudi koji se tako osjećaju, a do toga ih je doveo HDZ. Prenosimo probleme s kojima se ljudi suočavaju. I tako iz dana u dan, ali samo je ova jedna zaintrigirala. Žao mi je ako je to moglo nekoga povrijediti. Nismo izvještavali o suicidu nego smo prenijeli jedno svjedočanstvo. Želimo da to što nam je rečeno više nitko ne prolazi. Na tome radimo i to nam je u fokusu.”

Pozitivno je govoriti na taj način, ali kako napraviti promjene. Konkretnije, kako povećati prosječnu mirovinu na 750 eura do 2028.?

“U ovom trenutku proračun ima velike prihode koji rastu po bržoj stopi nego dosad. Ponajprije je razlog ulazak u EU 2013., a potom i inflacija. Politička je odluka na što i koga će se taj novac preraspodijeliti. Umirovljenici zaslužuju da se on dodijeli njima. Proračun to dopušta i na taj način osigurali bismo egzistenciju ljudima koji su dovedeni na koljena. Što se posljedica te odluke tiče, utjecala bi na potrošnju pa bi to bio pozitivan efekt i na proračun.”

Iako su mirovine uvijek gorući problem, kroz ovo ljeto poveću pažnju zauzimaju šef HEP-a Frane Barbarić i “plin za cent”. A ništa manje pod svjetlima pozornice nije ni ministar obrane Mario Banožić.

Grbin nakon kritika: Žao nam je ako smo nekoga povrijedili sa štrikom, ali ljudi razmišljaju o tome

“Što se Barbarića tiče, zanimljivije je pitanje ne hoće li ostati na čelu HEP-a nego na slobodi. Isto tako, bilo bi zanimljivo čuti kakva je to prijetnja i tih deset godina kartanja Plenkoviću ako ga smijeni. A Banožić… Nije mi jasno, ne mogu to objasniti ni razumjeti. Da se radi o nekom izuzetno sposobnom ministru, rekao bih “ajde, oprostit ćemo mu”, ali Banožić se nije iskazao. I ovaj ga drži. Ne razumijem. Valjda ga je nečime zadužio pa mu mora vraćati.”

Imao je i Grbin aferu oko stanovanja, vezanu uz odvojeni život. Tad je uplatio 50.000 kuna ljudima koji se bave humanitarnim radom, ali nije htio reći kome.

“Ne bi bilo fer prema ljudima kojima sam dao taj novac, navući im na vrat Zekanovića i slične.”

Dok je jasno da su SDP i HDZ politički suparnici, predsjednik Zoran Milanović nije izgubio podršku stranke kojoj je bio na čelu. Čak ni zbog odnosa s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, ali i drugim vanjskopolitičkim potezima. Neki govore i da je podrška tu zbog straha…

Popis demografskih želja Peđe Grbina: Besplatni vrtići…

“Zašto mu je ne bismo dali? Ima dobrih stvari koje radi, ima i loših. U hrvatskoj politici nije sve crno i bijelo. Dodik nikad ne bi bio moj izbor za prijateljske odnose. Ali, ne mogu cijeniti osobu na temelju jedne dobre ili loše stvari. Podržavam ga oko onoga što je napravio za Vrhovni sud, ali ne i oko izjava o Srebrenici. Ne vidim zašto ga ne bismo podržali. Nemam ga se zašto bojati.”

A što je oko suradnje s Možemo i kritika prema gradonačelniku Zagreba Tomislavu Tomaševiću?

“Ima stvari koje treba poboljšati i koje se rade dobro. Činjenica je da su Bandić i HDZ ostavili groznu situaciju. Ali, financije su nakon dvije godine sanirane. Suradnja s Možemo je korektna i vrijeme je da se digne na višu razinu”, rekao je Peđa Grbin i izrazio želju da parlamentarni izbori budu što prije.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Konačno je došao kraj: Kaufland objavio značajnu vijest! VIDEO | Dron od 500 dolara uništio ruski tenk vrijedan milijune: “Ostala samo hrpa metala” Njima ne prilazite: Evo kako prepoznati da je pas opasan