Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt komentirala je u Novom danu N1 televizije izmjene Zakona o izbornim jedinicama, moguće promjene kaznenog zakona, ali i situaciju u kojoj se nalazi DORH.

“Sve će se napraviti preko koljena, lomit će se na mišiće, kao i obično u Hrvatskoj. Bilo je dovoljno vremena da se napravi kvalitetan izborni zakon, da se stvari poslože, da se sve uredi. Proveli smo dva popisa stanovništva, Ustavni sud je 2010. već počeo govoriti o ovim nelogičnostima u izbornom modelu, bilo je dovoljno vremena da se pročisti registar birača, da se donese kvalitetan zakon, da se odabere najprimjereniji model”, govori Škare Ožbolt s odluci Ustavnog suda da, s odgodom, ukine Zakon o izbornim jedinicama.

“Zašto je baš sad Ustavni sud ukinuo ovaj zakon, zašto ne prije tri godine? Mogao je. Ili odmah nakon objave popisa stanovništva, vidjela se diskrepancija. I to u županijama koje graniče s BIH, Srbijom… Doista je čudno da se to sve sad poklopilo i što vi možete u ovih šest mjeseci? Zakon se mora donijeti u ovoj godini, ne može sljedeće. Očekuje se da će biti donesen do sedmog mjeseca. Očekuje se da će to biti model koji je predložio Institut Ivo Pilar. Cijela javnost je dovedena u cajtnot”, govori bivša ministrica.

Škare Ožbolt smatra i da bi povećanje izbornog postotka potrebnog za ulazak u koaliciju moglo djelovati destimulirajuće na postizborne koalicije i “otopiti” političku scenu. “Samo bi oni koji imaju snažnu mašineriju, samo dvije ili tri stranke, ušli u parlament. To su sve elementi političkog čedomorstva koje možete ugraditi u izborni sustav”, kaže. Što se tiče mogućeg povećanja broja zastupnika na 160, ona kaže kako bi to otvorilo mogućnost da do parlamenta dođu i oni koji nisu omiljeni šefu stranke te podsjeća kako je snažan bio prvi saziv Sabora u kojemu su sjedili brojni intelektualci.

“Za ovih šest mjeseci je to prevelik zahvat, ali mi sve radimo u posljednji čas, sve lomimo preko koljena i zato nam se događa to što se događa”, kaže bivša ministrica koja smatra i da nije nikakav problem srediti biračke popise. “To je pitanje političke volje, želiš li to ili ne. To se odavno moglo napraviti. Nema se što razgovarati, detektira se u kojim izbornim jedinicama, županijama, postoji najveća diskrepancija. Točka. Idemo krenuti od tih županija”, kaže.

Na pitanje kako to da se digla ogromna buka u javnosti kad je svojevremeno Vlaho Orepić, dok je bio ministar, pokušao uvesti reda, kaže: “Bitna je politička volja, ne Orepića ili nekog drugog, jednog ministra, nego Vlade. Što sada sprječava MUP i MPU da zajednički provedu provjeru. Ništa. Neće vam se nakon toga događati da 10 ljudi bude na jednoj adresi. Neće.”

Glavna državna odvjetnica u Saboru

Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek u Saboru i danas brani izvještaj iz 2021.

“Mi smo u 2023. godini. Dvije godine praktički se raspravlja o izvješću koje je prošlo svršeno vrijeme. To je jedno sterilno izvješće koje će ona danas, govoreći o brojkama, statistikama, materijalnim uvjetima… To će proći, a onda će oporba krenuti s konkretnim primjerima pa će ona reći da to ne može biti predmet rasprave… Unaprijed znam kako će to izgledati i naravno, dobit će potporu većine za to izvješće. Psi laju, karavane prolaze, ništa se neće učiniti”, kaže.

“Vlada mora osigurati besprijekorno funckoniranje DORH-a. Dosad se nije potrudila ni u ljudskom ni u financijskom kapacitetu. Oni nemaju novca ni za vještačenja. Tko onda radi politički pritisak? Oporba je ta koja može samo glasno kritizirati, lajati na Mjesec, nema oporba snage da bilo što napravi osim javno govori, ukazuje i tako balansira…”, govori Škare Ožbolt.

Slučaj Žalac

Objašnjenja DORH-a, kaže bivša ministrica, nije uvjerljivo.

“EPPO je vrlo decidirano fokusiran na praćenje kako se koriste europska sredstva. Kad pogledate ta izvješća, ne sjećam se da sam u drugim državama vidjela da su afere vezane baš za ministre. Trebalo je staviti fokus na taj slučaj u okviru DORH-a, kao i na sve druge stvari koje se događaju. Stvara se slika, vjerujem ne prava, da, jednostavno, u DORH-u se kalkulira. Kad si na vlasti, nećemo te dirati, a čim se makneš ćemo te pokositi.”

Kratko je komentirala i najnovije poruke premijerovih suradnika.

“Da sam ja Andrej Plenković, sama bih se pojavila u DORH-u i rekla da bih dala iskaz. DORH bi onda napisao da se pojavio nepozvan i dao iskaz. Ja bih to tako riješila i pokazala da mi je bitno. On sad već ima malo iskrivljenu sliku situacije od svih tih poslova, problema, afera… To ostavlja sliku da je Hrvatska već dugo taoc afera, da se ništa u ovoj zemlji ne može napraviti na transparentan način, da ljudi bez stranačke iskaznice ne mogu do nikakvog pozitivnog rješenja za svoje probleme. To je slika koja guši život u ovoj zemlji. Ako se to ne vidi, nemojmo govoriti o uspjesima…”, zaključila je Škare Ožbolt.

