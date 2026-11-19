DEMANTIRAO OBJAVE U MEDIJIMA
Habijan: Četiri medicinska tehničara iz Jankomira nisu napadnuta u Remetincu
Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan u četvrtak je u izjavi medijima demantirao informacije da je četvero medicinskih tehničara premješteno iz Remetinca zbog napada i da je sigurnosna procjena bila da ih se izmjesti u druge kaznionice.
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Ministar je rekao da su četvorica medicinskih tehničara iz bolnice Sveti Ivan u Jankomiru premještena iz Remetinca u druge kaznionice jer je bila takva sigurnosna procjena.
"S obzirom na ovu situaciju oko slučaja Jankomir koja je s razlogom prilično podignula javnost, sigurnosna procjena je da bi bilo bolje da nisu u Remetincu, gdje u ovom trenutku imamo oko 1200 osoba lišenih slobode na 550 mjesta i sigurnosne uvjete. Spominjalo se u nekom dnevnom listu ili portalu da je netko pretučen ili nešto. Toga nije bilo", istaknuo je Habijan.
Na novinarsko pitanje je li im netko prijetio, odgovorio je da on nema takvu informaciju. "Ako govorimo o zatvorskom sustavu, ako govorimo o osobama koje se tamo nalaze, onda sigurno među njima ima i svakakvih riječi ako ćemo to kvalificirati kao prijetnju, a to je nešto, neću reći što je uobičajeno, ali nažalost, govorimo o zatvorskom sustavu", poručio je ministar.
Rekao je i da u ovom trenutku nema saznanja gdje je četvero novih uhićenih iz Jankomira jer oni moraju najprije proći Centar za dijagnostiku pa će proći neko vrijeme dok im se ne odredi smještaj u nekom od zatvora.
"Zatvorske bolnice trebale bi biti pod ingerencijom Ministarstva zdravstva"
Ministra su novinari pitali i za upozorenja koja stižu iz Sindikata pravosudne policije da zatvorske bolnice nisu pod ingerencijom Ministarstva zdravstva zbog čega oni rade posao koji bi trebali raditi zdravstveni radnici. Habijan je rekao da je u nekoliko navrata o tome razgovarao s ministricom zdravstva Irenom Hrstić i potvrdio da postoje situacije da terapiju za zatvorenike dijele pravosudni policajci.
"U idealnim uvjetima to tako ne bi trebalo biti. Mislim da Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju ne bi trebala biti mjesta koja se bave zdravstvenom zaštitom. Osobno smatram da taj dio mora biti dio Ministarstva zdravstva", poručio je ministar.
Rekao je i da je zatvorska bolnica tehnički i više nego dobro opremljena, ali ostaje pitanje kadra koji tamo radi. "Kada govorimo o pružanju zdravstvene zaštite u kaznionicama i zatvorima, većinom imamo ugovore o djelu kada govorimo o liječnicima i na taj način pokušavamo pokriti pitanje zdravstvene zaštite. To su sve rješenja koja su trenutna, ali ne znači da su cjelovita i dugoročna", istaknuo je Habijan.
Dodao je da je ministrica Hrstić pokazala razumijevanje, da će se razgovori nastaviti, a da sam proces tranzicije neće biti jednostavan. Ključno je, rekao je, vidjeti koje su to kratkoročne mjere i kako osigurati da osobe lišene slobode imaju primjerenu, adekvatnu i na vrijeme osiguranu zdravstvenu zaštitu unutar zatvorskog sustava.
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