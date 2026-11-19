Na novinarsko pitanje je li im netko prijetio, odgovorio je da on nema takvu informaciju. "Ako govorimo o zatvorskom sustavu, ako govorimo o osobama koje se tamo nalaze, onda sigurno među njima ima i svakakvih riječi ako ćemo to kvalificirati kao prijetnju, a to je nešto, neću reći što je uobičajeno, ali nažalost, govorimo o zatvorskom sustavu", poručio je ministar.