UPOZORENJE
Sindikat: Incident u Remetincu je posljedica dugogodišnjih problema u sustavu
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika upozorio je da incident u zatvoru Remetincu, gdje je četrdesetak zatvorenika odbilo povratak u zatvorske sobe, pokazuje posljedice kroničnog nedostatka zaposlenih, prenapučenosti i problema u zdravstvenoj skrbi.
Iz Sindikata su poručili da taj incident nije neočekivan jer na probleme u Zatvoru u Zagrebu upozoravaju mjesecima, a na nedostatak zaposlenih i sigurnosne rizike godinama.
Ministarstvo pravosuđa potvrdilo je da su u petak, u prijepodnevnim satima nakon isteka vremena predviđenog za boravak na otvorenom prostoru, četrdeset i dvije osobe lišene slobode odbile povratak u zatvoreničke sobe zbog uvjeta izdržavanja kazne zatvora. Nakon razgovora sa službenikom pravosudne policije osobe lišene slobode vratile su se na odjel.
Sindikat podsjeća da je 2. listopada zatražio postupanje Ministarstva zdravstva zbog stanja zdravstvene službe u Zatvoru u Zagrebu, upozoravajući da se zbog manjka medicinskog osoblja dio tereta prelijeva na druge službe, uključujući pravosudnu policiju.
Također, 19. listopada upozorio je da se nedostatak zaposlenih u zatvorskom sustavu nadoknađuje prekovremenim radom, zbog čega službenici rade u uvjetima koji povećavaju sigurnosne rizike. Zbog organizacije radnog vremena i opsega prekovremenog rada u Zatvoru u Zagrebu zatražen je i inspekcijski nadzor.
Iz Sindikata ističu da zaposlenih nedostaje u pravosudnoj policiji, zdravstvu, tretmanu te administrativnim i tehničkim službama, a na kronični nedostatak kadra i prekovremeni rad upozoravali su i u svibnju 2025., uoči prosvjeda zaposlenih ispred zatvora.
Naglašavaju i prenapučenost Zatvora u Zagrebu, na koju je ranije upozoravala i pučka pravobraniteljica, ističući da takvi uvjeti povećavaju pritisak na zatvorenike, zdravstvenu službu i pravosudnu policiju.
"Današnji događaj ne treba koristiti za stvaranje panike, ali ga se ne smije ni promatrati izolirano. Mjesecima upozoravamo na zdravstvenu službu, nedostatak zaposlenih i prekovremeni rad, a godinama na sve veće opterećenje zatvorskog sustava", poručili su iz Sindikata.
Od nadležnih očekuju odgovore na pitanja koliko je zaposlenih potrebno za sigurno funkcioniranje zatvora, kako će se stabilizirati zdravstvena služba te smanjiti oslanjanje na prekovremeni rad i privremene premještaje.
Naglašavaju i potrebu istodobnog osiguravanja prava zatvorenika i sigurnosti zaposlenih. "Siguran zatvorski sustav mora biti siguran i za osobe lišene slobode i za ljude koji u njemu rade", poručili su iz Sindikata, dodavši da današnji događaj pokazuje zašto njihova dugogodišnja upozorenja treba shvatiti ozbiljno.
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