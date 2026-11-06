Sindikat: Incident u Remetincu je posljedica dugogodišnjih problema u sustavu

Ministarstvo pravosuđa potvrdilo je da su u petak, u prijepodnevnim satima nakon isteka vremena predviđenog za boravak na otvorenom prostoru, četrdeset i dvije osobe lišene slobode odbile povratak u zatvoreničke sobe zbog uvjeta izdržavanja kazne zatvora. Nakon razgovora sa službenikom pravosudne policije osobe lišene slobode vratile su se na odjel.