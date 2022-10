Podijeli:







Predsjednik Odbora za europske poslove, saborsk izastupnik Socijaldemokrata, Domagoj Hajduković komentirao je za Newsroom stanje u Srbiji, Europskoj uniji i Ukrajini.

Kaže da je problem u srpskoj unutarnjoj politici to da je Aleksandar Vučić uspješno eutanizirao gotovo svu političku snagu koja bi ga mogla podržati u zaokretu prema EU. “Pao je u jamu koju si je sam iskopao”.

Dodaje da je Srbija dugo vremena prednjačila u pregovorima prema Europskoj uniji, ali to je počelo zaostajati kad je na vlast došla Srpska napredna stranka.

“U Srbiji imamo zastoj približavanja uniji. Sad je vrijeme za prelomiti, želi li nastaviti prema Europi ili ne. Ako to ne žele, onda nemaju što tražiti u EU, onda pregovori trebaju prestati dok Srbija ne odluči drugačije. To je samo obrana čovjeka koji je očajan i kojemu ponestaje argumenata kako objasniti svom narodu da se događa to što se događa”, kaže za Vučića.

O INA-i: “Prevelika afera, previša novca u igri za samo dvoje ili troje ljudi”

Za aferu u INA-i Hajduković kaže kako je to prevelika afera, previše je novca u igri da bi samo dvoje ili troje ljudi mogli s takvim nečim izbjeći potkrivanje. Smatra da je moralo biti više ljudi uključeno u ovu operaciju.

“Treba preispitati način upravljanja zbog nove situacije u kojoj se nalazimo i nekih neispunjenih stipulacija u ugovoru, zašto MOL nije išao u modernizaciju rafinerije, zašto se to dopustilo… Apsolutno treba redefinirati neke odnose”, kaže.

Komentirao je i svjedočenje Dragana Kovačevića u slučaju Janaf.

“S malo velikim odmakom se čini kao osveta jednog čovjeka, ali ne bih olako prihvatio što on govori. No, o tome je trebalo govoriti puno ranije, možda bi se neke stvari izbjegle. Svjedočenjem nismo saznali ništa novo, ništa što se već nije znalo”, smatra Hajduković.

“Rat će vjerojatno ući u novu fazu”

Kaže da se ruski način ratovanja nije puno promijenio, cilj je ostao isti, a to su civili.

“Kako pritisak na Putina bude jačao, tako će biti prisiljen posezati za sve očajnijim mjerama”, zaključuje Hajduković.

Nada se da neće doći do korištenja nuklearnog oružja, ali rat će vjerojatno, smatra, ući u novu fazu koja će biti krvavija.

