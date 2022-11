HAK upozorava: Zbog jakog vjetra otežan promet

Podijeli:







Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Senja i Sv. Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila), a na A1 između tunela Sv. Rok i vijadukta Božići ograničenje brzine je 40 km/h.

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Duž Jadranske magistrale i na cestama u gorju mogući su odroni. Ponegdje ima magle, javio je Hrvatski autoklub (HAK) u 18,30 sati.

Vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Od 22 sata do 5 sati ujutro zbog radova u tunelu Sveti Rok bit će zatvorena autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Sveti Rok i Maslenica (Rovanjska) u oba smjera. Obilazak je državnim cestama preko Gračaca i Zatona Obrovačkog (DC50 i DC54).

Do 13. studenog u 19 sati te 19. studenog od 7 do 20 sati bit će zatvoren granični prijelaz Lupinjak (zbog radova na rekonstrukciji željezničkog prijelaza Sveti Rok u Republici Sloveniji.) Osobna i teretna vozila do 3,5 tone preusmjeravaju se na GP Hum na Sutli-Rogatec (koji je za vrijeme radova prenamijenjen u granični prijelaz za međunarodni cestovni promet putnika i vozila), a teretna vozila iznad 3,5 tone nosivosti i autobusi preusmjeravaju se na granične prijelaze Macelj i Razvor.

Na Bajakovu se u teretnom promet čeka dva sata na izlazu iz zemlje. U pomorskom prometu nema poteškoća. ​​​

