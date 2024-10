HDZ-ovac i SDP-ovac o novom Tomaševićevom prijedlogu: “To je poskupljenje na mala vrata”

Podijeli :

Ljetos je gradonačelnik Tomislav Tomašević iznenadio Zagrepčane najavom novog režima parkiranja uvođenjem modela tzv. blokovskog parkiranja.

Najavljeni je model parkiranja trebao stupiti na snagu 1. rujna i prema njemu su povlaštene parkirališne karte (PPK) ubuduće trebale vrijediti samo u onom gradskom bloku gdje korisnik ima prebivalište ili boravište.

To je najviše trebalo pogoditi korisnike u 1. (crvenoj) zoni koji PPK plaćaju najviše – 13,30 eura – ali s njome mogu bez nadoplate parkirati u svim parkirališnim zonama.

Namjera gradskih vlasti u prvom redu je bilo rasterećenje crvene zone, odnosno šireg središta grada, gdje je 8000 parkirališnih mjesta, a čak 13.000 izdanih parkirališnih karata.

Model parkiranja neznatno izmijenjen

Taj je prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića izazvao je burne reakcije pa je uvođenje modela odgođeno kako bi se u međuvremenu razmotrilo tristotinjak pristiglih primjedbi. U utorak je Tomašević, predstavljajući nove investicije u prometnu infrastrkturu u Zagrebu, iznio i promjene u režimu parkiranja. Naplata parkiranja produljit će se radnim danom do ponoći, subotom također, a nedjeljom, kada je parkiranje bilo besplatno, sada će se naplaćivati do 15 sati.

Što se tiče blokovskog parkiranja, Tomašević i ekipa uvažili su dio primjedbi pa je novost da će kupci povlaštenih parkirališnih karata moći uz svoj blok odabrati i jedan susjedni blok u istoj ili nižoj zoni naplate, gdje će moći parkirati s PPK.

“Pretakanje iz šupljega u prazno”

Mislav Herman, gradski vijećnik i predsjednik zagrebačkog HDZ-a smatra da je to “pretakanje problema iz šupljega u prazno”.

“Glavni je problem što blokovsko parkiranje ne može riješiti prometnu situaciju u Zagrebu, kao što ni plave vrećice nisu riješile problem zbrinjavanja otpada. To je točkasta mjera koja je trebala doći tek na kraju prometnih poboljšanja, a ne na početku. Treba najprije riješiti puno veće probleme”, smatra Herman.

On ističe da bi najprije trebalo unaprijediti javni prijevoz, na periferijama grada uspostaviti “park&ride” sustav gdje bi ljudi parkirali besplatno ili po simboličnoj cijeni pa dolazili u centar grada (unaprijeđenim) javnim prijevozom, a u gradu, kaže, treba izgraditi javne i blokovske garaže.

“Tek na kraju bi eventualno na red došla uspostava blokovskog parkiranja. Tomašević ima tu jednu lošu agendu da na početak stavlja stvari koje trebaju doći tek na kraju”, kaže.

“Parcijalna rješenja neće dovesti daleko”

SDP-ov zastupnik u Gradskoj skupštini Renato Petek ljetos je kritizirao predloženi model blokovskog parkiranja. Sada kaže da je novopredloženo rješenje poboljšanje u odnosu na prvotni prijedlog, no i dalje ostaje skeptičan.

“Drago mi je što je gradonačelnik konačno poslušao građane jer čak je i laik mogao zaključiti da je njegov prvi prijedlog bio loš. Ovo jest bolje jer tako to funkcionira u nekim drugim gradovima – da se može parkirati i u susjednom bloku”, kaže Petek.

Petek smatra da je neprihvatljivo uvoditi blokovsko parkiranje sve dok Grad nema cjelovitu studiju prometa uključujući i promet u mirovanju.

“Ovakva parcijalna rješenja neće nas dovesti daleko. Morali bi, a to je propušteno u protekle tri godine, naručiti kvalitetnu prometnu studiju pa na temelju nje povlačiti poteze. Sve dok ne bude riješeno pitanje javnog prijevoza te parkirališta na obodima grada i u samom gradu, teško će se postići veća protočnost prometa”, dodaje.

“Tomaševiću su gužve nanijele političku štetu”

HDZ-ovac Herman kaže da u Gradu brkaju redoslijed rješavanja prometnih problema i recikliraju neke stare projekte.

“Prometne gužve u gradu nisu bile ovakve prije 1. srpnja. Problem je nastao kada su se ljudi vratili s godišnjih odmora, a nije broj automobila toliko narastao u ta dva mjeseca. Stvar je u nelogičnoj organizaciji javnih radova i suludom otvaranju bicilističkih staza i pješačkih zona. To je stvorilo kaos. Tomašević sada revolucionarno reciklira neke stare projekte s rokom realizacije do 2029. godine, a sada treba nešto napraviti. Treba odustati od blokovskog parkiranja i otvoriti te zatvorene ceste, što se može napraviti u 48 sati. Tomašević je svjestan da su mu ove gužvetine u gradu nanijele ogromnu političku štetu”, kaže Herman.

“Ne treba iritirati građane”

I Herman i Petek kažu da uvođenje blokovskog parkiranja znači povećanje cijene te javne usluge “na mala vrata”.

“Ako se za cijenu crvene zone nekad moglo parkirati u cijelome gradu, a sada samo u jednom bloku i jednom susjednom, onda je to poskupljenje jer se za istu cijenu dobiva daleko manji opseg usluge. Zato smo protiv toga”, kazao je šef zagrebačkog HDZ-a dodajući da će ukinuti blokovsko parkiranje ako na lokalnim izborima iduće godine dođu na vlast.

I Petek spominje smanjenje opsega usluge koja cijenom ostaje ista.

“Ako se smanji opseg prostora u kojem korisnik može tražiti parkirališno mjesto, onda treba smanjiti i cijenu povlaštene parkirališne karte. Kada se nekome smanji mogućnost da umjesto traženja parkirališnog mjesta u krugu od 10 kilometara isto traži u krugu od kilometra, to je onda poskupljenje usluge. Usto se smanjuje i mogućnost da se brže pronađi prazno mjesto, a to onda znači dodatno kruženje automobilom, gubljenje vremena, gužvu i potrošnju goriva, a time i veće zagađenje zraka. Nema potrebe iritirati građane parcijalnim rješenjima jer kad se dođe do ozbiljnijih zahvata, oni neće biti spremni sudjelovati u tome”, napomenuo je Petek.

