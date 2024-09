Nova pravila: Grad Zagreb kroz sedam mjera uvodi red u gradsko parkiranje

Podijeli :

Grad Zagreb kroz sedam mjera uvodi red u gradsko parkiranje. Povlašteni parking u Zagrebu desetljećima se dodjeljivao bez jasnih kriterija, uz puno nereda, netransparentnosti, nelogičnosti i kao politička usluga, navodi se u priopćenju Ureda gradonačelnika Grada Zagreba.

“Ova gradska uprava odlučila je raščistiti taj nered nizom mjera i diljem grada vratiti parkirna mjesta građanima. Samo u prvoj zoni nužno je ukloniti višak od čak oko 5,000 povlaštenih parkirnih karata u odnosu na broj parkirnih mjesta u prvoj zoni”, rekao je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.

U tu svrhu, Grad je do sada na maksimalno tri parkirna mjesta ograničio terase ugostiteljskih objekata uz izjednačavanje s cijenom rezerviranog parkirnog mjesta. Na taj način diljem grada oslobođeno je 300 mjesta. Dio lokacija šaljemo u privitku, s ilustracijama stanja prije i poslije, jednom ispod druge.

Tomašević: Herman je znao da ne dobiva račune i da koristi parking besplatno

Revizija rezerviranih parkirnih mjesta

Također, odlukom Gradske skupštine provodi se revizija rezerviranih parkirnih mjesta za ustanove, udruge, tvrtke i druge subjekte.

“U petak su prestala vrijediti sva dosadašnja rješenja za rezervirana parkirna mjesta i počinje njihovo izdavanje po novim strožim uvjetima. Na taj način do kraja rujna oslobodit ćemo 300 rezerviranih parkirnih mjesta, a do kraja godine oko 500 mjesta”, dodao je gradonačelnik.

Blokovi

Također, Grad uvodi parkirališne blokove kako bi se oslobodila dodatna mjesta za stanare. U javnom savjetovanju, koje nije bilo obavezno, no Grad je želio čuti prijedloge građana, zaprimljeno je 320 prijedloga, koji se pažljivo razmatraju kako bi neki bili uvaženi i konačni prijedlog koji će biti usvojen u listopadu bio što bolji.

Osim ove tri ranije predstavljene mjere, Grad Zagreb uvodi još četiri mjere s ciljem oslobađanja dodatnih parkirališnih mjesta, koje su dijelom proizašle iz prijedloga građana za vrijeme javnog savjetovanja o parkirališnim blokovima.

Tomašević Hermanu: Vi ste krenuli u borbu za svoje parkinge. Za svoja mjesta 10 godina niste platili ni euro

Prva od njih je ukidanje mogućnosti kupnje povlaštene parkirališne karte vlasnicima nekretnina koji nisu stanari, a kojih je 580. Druga je produljenje vremena naplate u 1. zoni kako bi stanari centra lakše našli parking, koja bi od ponedjeljka do subote bila do ponoći, a nedjeljom do 15 sati. Tu je i mjera vezana uz podizanje cijene zauzeća parkirnih mjesta zbog radova, osim radova obnove od potresa. Zauzeće se do sada naplaćivalo po cijeni od 16 eura mjesečno zbog čega je dio građevinskih tvrtki zauzimao parkirna mjesta i u razdobljima višemjesečnog zastoja u radovima. Postrožit će se i kontrola ograničenja vremena parkiranja na maksimalno dva sata u prvoj i tri sata u drugoj zoni, čime će se postići veća rotacija te će se osloboditi više parkirališnih mjesta za stanare.

“Uz same mjere na postojećim parkirnim mjestima, Grad Zagreb je pokrenuo postupak za izgradnju javne podzemne garaže u Klaićevoj ulici. Odabran je projektant za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta. Projektnim zadatkom predviđena je izgradnja garaže s 800 parkirališnih mjesta”, zaključio je gradonačelnik Tomašević.

