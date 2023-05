Podijeli :

Saborski zastupnik HDZ-a, Nikola Mažar, gostovao je u Novom danu gdje je komentirao nove izborne jedinice.

Mažar kaže kako je oporba nervozna jer je predložila deset prijedloga za izborni zakon kojega nikome nije pokazala i zvala na konsenzus. “Važno je znati da razlika između ovoga prijedloga i onoga SDP-ovog iz 2015. je ta da je taj prijedlog bio prijedlog kluba SDP-a, a ne Vlade, niti nije bilo javnog savjetovanja”, rekao je.

“Ako pratimo ankete vidimo da HDZ-u rejting raste, tako da bilo koji model izbornih jedinica HDZ-u neće naštetiti. Ako pogledamo odluku Ustavnog suda koji kaže da se uredi da svaka izborna jedinica ima 364.000 birača i da se nije išlo u široke izmjene, vidimo da su se stvari popravile kada vidimo Zagreb jer se sada u tri, a prije je bio u četiri izborne jedinice”, dodao je.

Mažar smatra da Zagreb, zbog svoje veličine, ne može biti jedna izborna jedinica jer to kaže upravo odluka Ustavnog suda. “Ona kaže da se prate teritorijalne administrativne granice, a ovim prijedlogom niti jedna nije presječena osim Zagreba”, rekao je.

Dodaje kako je 14 županija u jednoj izbornoj jedinici, a pet ih je podijeljeno. “SDP na sva zvona ide vezano za šest izbornih jedinica i tu dolazi do njihove nedosljednosti jer to je predlagao GONG kada je SDP bio na vlasti i kada su to odbili. S time bi imali još veću fragmentaciju i razlike među ljudima bi bile preko 300 kilometara”, napominje.

“Županijski dom je upravo ukinuo SDP, a sada im je stalo do županija”, dodao je.

Kaže kako ima niz amandmana gdje se usvajaju prijedlozi oporbe. “Upravo je Plenković pozvao na početku mandata sve predstavnike da dođu na sastanak. Nitko se nije odazvao. Vjerujem da za neka pitanja može biti nadstranačka većina”, rekao je.

