HDZ prozvao kandidate na Facebooku: “Koliko se fejkera udružilo protiv profesora Dragana Primorca”

Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednički kandidat HDZ-a Dragan Primorac, oglasio se na Facebook profilu oko teme stana u Split, zbog kojeg ga se proziva. Oko ove teme oglasio se sada i HDZ na svom Facebooku.

“Milanović je s 42 godine kupio stan po povlaštenom kreditu za “mlade“, a prodavatelju je potom, neka se nađe, javnim novcem isplatio otpremninu od 1.000.000 € (milijun). No to, naravno, ne smeta pseudokandidatkinjama Kekin i Selak.

Primorac: A što je s Milanovićevim stanom od milijun eura?!

Ivošević je promijenio Pravilnik Grada #Split kako bi njegov otac doživotno koristio stan. No to ne smeta ni Daliji O. ni SDP-u ni možemosima. A ni njihovim ortacima iz #MOST. Ljevica i njeni provokatori na lažnoj desnici šampioni su dvostrukih mjerila. Kada vidimo koliko su svi skupa nervozni, koliko upinju podmetati, koliko se fejkera udružilo protiv profesora Dragan Primorac, onda smo još sigurniji u – pobjedu!”, napisali su iz HDZ-a na Facebooku.

Podsjetimo, predsjednički kandidat HDZ-a Dragan Primorac u petak je na facebooku upitao “kritičare i dušobrižnike” hoće li jednako problematizirati kako je Zoran Milanović kupio stan od predsjednika Uprave Croatia osiguranja, a bio je u sporu s državom, i kako je dobio povlašteni kredit za mlade.

Njegovo priopćenje pročitajte ovdje.

