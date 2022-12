Podijeli :

Izvor: N1

Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a i saborski zastupnik, komentirao je u N1 Studiju uživo obuku ukrajinskih vojnika o čemu će se u petak odlučivati u Saboru. Za potvrdu misije potrebna je dvotrećinska većina.

Glasat će za obuku.

“To je za mene humano, moralno pitanje, ne glasamo tako jer smo dio većine”, rekao je Dario Hrebak i dodao: “Ovo je civilizacijsko pitanje – jeste li demokratska stranka ili ne, imate li stav ili ne. HSLS će to podržati, bili u koaliciji ili ne.”

Pitanje ustavnosti, smatra, ne treba ni postavljati jer Ustavni sud nije reagirao:

“Ustavni sud nije reagirao. Ako nisu reagirali, a oni su čuvari Ustava, onda nije neustavno pitanje. Neki zastupnici su htjeli da Sabor odlučuje o cijepljenju, a o slanju hrvatskih vojnika u vojnu misiju ne treba odlučivati? Treći argument, hrvatski vojnici su u misijama na Kosovu, BiH, drugim misijama, pa nismo si sad stavili metu na čelo, mi smo članica NATO-a koja pomaže sve te vojne misije. Jedini argument koji imaju je manjkav, da je to neustavna procedura. Stvari su jednostavne – ili želite ozbiljnu politiku ili ćemo to iskoristiti za prepucavanja. Mislim da se Vlada dobro postavila, to je pitanje demokratskih stranaka koje žele pomoći onima kojima se događa agresija.”

“SDP će se od ovoga teško oprati”

“Radi se o pomoći osnovne vrste, edukaciji, kakvih imamo nekoliko u ovom trenutku i nikad se oko toga nije postavljalo pitanje. 24 europske zemlje su to napravile, očekuju i od nas da to napravimo. Pogotovo me SDP iznenađuje, od ovoga će se teško oprati”, napomenuo je Hrebak te još jednom ponovio:

“Ovo nije pitanje vladajuće većine, nego dvotrećinske većine. Svaka ozbiljna stranka bi ovo trebala podržati. Nema pritisaka.”

Na pitanje može li procijeniti koliko će ruku biti u zraku, rekao je: “Teško je procijeniti koliko će biti, ali mislim da će biti više od 101. Neki klubovi su napravili pametnu stvar – rekli su donijeti odluku u petak, mislim da je to pametno jer se stvara atmosfera tko je za Plenkovića, tko je za Rusiju…”

Komentirajući što će to značiti za većinu i Andreja Plenkovića, Hrebak je istaknuo: “Na njegovom mjestu ne bih likovao, nije to potrebno Hrvatskoj. Mislim da se više brine kakvu ćemo poruku poslati prema međunarodnim partnerima. Možemo se tući politički na lokalnim temama, i to tako treba biti, ali kod ovakvih tema moramo pokazati zdrav razum da možemo sjesti kad je ozbiljna situacija.”

Potom se dokanuo teme obnove na koju se sad, kad su riješeni i Schengen i eurozona, treba koncentrirati: “Nismo polučili dobar rezultat, ali sad se može staviti fokus na to.”