Hrvatski posvojitelji mogli bi biti deportirani iz Zambije

Nakon što su zambijske vlasti u ponedjeljak poslijepodne napokon pustile osmero hrvatskih državljana iz pritvora da se brane sa slobode, iz dobro upućenih izvora u Ndoli jučer smo čuli kako bi sljedeći korak mogla biti njihova deportacija iz Zambije u Hrvatsku, piše u srijedu Jutarnji list.

Krajnje je neizvjesno kada bi se to moglo dogoditi, no izvor Jutarnjeg lista tvrdi da bi ključnu ulogu sada trebala odigrati hrvatska diplomacija i to na najvišoj državnoj razini.

Da je hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova već dosta angažirano oko ovog slučaja, jasno se vidi iz toga što je službenik našeg veleposlanstva iz Južnoafričke Republike, koje pokriva i Zambiju, u ponedjeljak bio na suđenju hrvatskim državljanima optuženima za pokušaj krijumčarenja djece iz susjednog DR Konga te nam je potvrdio da je veleposlanstvo u proteklih mjesec i pol dana bilo uključeno u dostavu hrane i ostalih potrepština njima u pritvor.

Hrvatski diplomat Dario Klasić je već u ponedjeljak otputovao iz Zambije. Više novinara u Zambiji koji od samog početka prate ovaj slučaj – kroz proteklih mjesec dana otkako su se u medijima pojavile prve informacije da su Hrvati uhićeni u Zambiji gdje su došli po djecu iz Konga koju su htjeli posvojiti – uvjereno je da daleko od očiju javnosti vrlo vjerojatno hrvatska država diplomatskim putevima pokušava maksimalno zaštititi prava svojih građana, što je na neki način već javno potvrdio i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

Sugovornici Jutarnjeg stoga smatraju da bi dolazak upravo Gordana Grlića Radmana na iduće ročište u Zambiju moglo biti vrlo korisno za optužene hrvatske građane jer bi se zambijskim vlastima tako jasno dalo do znanja da je Hrvatskoj jako stalo do njihove sudbine.

U najmanju ruku sudski bi se proces diplomatskim naporima mogao ubrzati. Teško je procijeniti koliko bi on inače mogao trajati, no poznato je da je zambijsko pravosuđe, baš poput hrvatskog, dosta sporo pa se neki procesi razvlače godinama.

Također nije nemoguće da, ako se na političkoj razini tako dogovore predstavnici Hrvatske i Zambije, hrvatski državljani budu deportirani u Hrvatsku i da im se za kazneno djelo za koje ih se tereti sudi u Hrvatskoj po hrvatskim zakonima.

U tom je slučaju vrlo vjerojatno da djeca neće moći s njima otputovati u Hrvatsku, no o tome je sada krajnje nezahvalno nagađati, pišu novinari Jutarnji list.

