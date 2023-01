Podijeli :

Izvor: N1

U kontekstu aktualnog slučaja uhićenih Hrvata u Zambiji, Odbor za obitelj, mlade i sport zatražio je od nadležnih institucija podatke o posvajanjima djece u inozemstvu. Kakve su podatke dobili za N1 je otkrila Vesna Vučemilović.

“Tražili smo podatke od svih mjerodavnih institucija vezano uz broj izdanih putovnica, odnosno broj osoba koje su tražile putovnice temeljem toga što su državljanstvo stekle kroz proces posvojenja iz Demokratske Republike Kongo. To su u zadnjih 10 godina 94 osobe, a od Vrhovnog suda smo dobili podatak da je na općinskim sudovima potvrđeno 68 rješenja o posvojenju iz Demokratske Republike Kongo u zadnjih 5 godina, od toga 23 na Općinskom sudu u Zlataru”, kazala je Vučemilović.

Ministar: Četiri hrvatska para regulirala boravak u Zambiji. Troškove snose sami

Ističe da je ključno utvrditi jesu li se dogodili samo propusti ili je bilo namjere.

“Hrvatska država mora vidjeti jesu li institucije sudjelovale u nelegalnim radnjama. To je ključno. Ako ne odgovaraju ljudi koji su namjerno sudjelovali u tome, možemo doći do zaključka da se to sve radilo uz blagoslov institucija RH, što bi za nas kao članicu Schengena bilo porazno”, poručila je Vučemilović.

“Sve je išlo kao po traci…”

Pojašnjava da su sva ta rješenja, prije nego su ih sudovi ovjerili, trebala proći proces legalizacije, a nisu.

“Postavlja se pitanje zašto to sudovi nisu tražili. Oni tvrde da nisu ovlašteni za to, ali vidjeli smo po svjedočanstvima nekih naših građana da su u nekim drugim slučajevima postupali na taj način. Konkretno, u medijima je istupila gospođa koja je hrvatska državljanka, rodila je dijete u Singapuru i cijeli proces je trajao šest, sedam godina. Ovdje je išlo sve kao po traci. Nitko nije ništa pitao, samo su lupali pečate. Ovo nije u skladu s propisima i međunarodnim konvencijama koje nas obvezuju”, rekla je Vučemilović.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.