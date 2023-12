“I 68 i 30 smijenjenih ministara je previše. Postavlja se pitanje je li premijer sposoban izabrati kvalitetne ljude”

Podijeli :

Krši li Andrej Plenković ustavne ovlasti mijenjanjem ministara? Ovo pitanje je u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak analizirao Đorđe Gardašević, profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Neka mijenja ministre, ali ne na ovaj način

“Cijela priča oko parlamentarne vlade je ta da izvršna vlast, što je u ovom slučaju Vlada Republike Hrvatske, proizlazi iz parlamenta. Naše ustavno rješenje je takvo da ako premijer želi zamijeniti nekog ministra, on treba otići u Sabor i zatražiti od Sabora da podrži tu njegovu odluku. Premijer kao netko tko vodi Vladu treba imati neku vrstu inicijative i trebao bi moći birati ljude s kojima radi. On ih može i mora mijenjati, ali ne na način na koji on radi, pozivanjem na krivu normu Ustava.

Plenković: “Neki odu u inozemstvo pa se onda prosvijetle i vide da ovdje nije tako loše”

On se poziva na članak 110 Ustava, koji ga ovlašćuje da predlaže nove članove Vlade, ali ga ne ovlašćuje da ih razrješuje. On mora otići u Sabor i tražiti od Sabora da mu izabere novog ministra. Ako on to čini na ovaj način, pozivanjem na pogrešnu normu, ne razumije osnove vladavine prava, a osnove vladavine prava su da tijela javne vlasti, gdje spada i on, čine samo ono što im je Ustavom i zakonom dano u nadležnost, a ne da interpretiraju po svojoj volji”, objasnio je Gardašević.

Pogreška koja bi se premijeru mogla vratiti kao bumerang

“Kruži po internetu argument od 30 ministara, a Macron promijenio 67 ministara, a on je kraće na vlasti nego ja. Ispada da su svi otišli zbog problema, ali samo ih je dvoje otišlo zbog sumnje u nezakonita dijela. Samo dvoje, od 30”, rekao je Andrej Plenković u ponedjeljak na sjednici Nacionalnog odbora HDZ-a.

“To što se Plenković uspoređuje s Macronom je temeljna pogreška ustavnog prava. U Francuskoj postoji polupredsjednički sustav, koji ima dosta jakog predsjednika, a on je tamo osnovna figura političkog života. Mi imamo parlamentarni sustav. Ta pogreška bi se premijeru Plenkoviću mogla vratiti kao bumerang, jer ako on radi usporedbe s francuskim sustavom, trebao bi znati da taj sustav favorizira predsjednika. Nisam siguran koliko Plenković misli da bi trebalo jačati ulogu predsjednika republike, a ne predsjednika vlade. Ne mislim ipak da je toliko naivan da ne razumije o čemu se ovdje radi”, kazao je Gardašević.

“Fundamentalna pogreška je uspoređivati Francusku jer je ona jedna velika europska država koja ima malo dužu republikansku tradiciju nego što ima Hrvatska. Macron je u svjetskom okviru političar koji ima utjecaja. Premijer Plenković se ne bi mogao kvalificirati kao osoba tog kalibra pa je i s te strane ta usporedba potpuno neprimjerena. Što se tiče same smjene ministara, i 68 i 30 je velik broj. Kada netko zamijeni 30 ministara, postavlja se pitanje je li on sposoban izabrati kvalitetne ljude za taj posao”, dodao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok