Drago Hedl: Postoji švedski model za suzbijanje ASK. Da se to učinilo, ne bi bilo prostora za manipulaciju

DORH je najavio provedbu istrage u vezi s nalazima, no nakon toga nismo dobili nikakvu novu informaciju.

“Priopćenje koje je dalo Županijnsko državno odvjetništvo u Vukovaru je vrlo zanimljivo zbog toga što su nakon novinarskih tekstova u kojima je bila informacija da je bivši ministar imao alkohola u krvi, oni nalagali da se provjeri istinitost tih navoda, a prije toga su već dali kvalifikaciju tog kaznenog djela, ocijenivši da je ono počinjemo iz nehata. Zanimljivo je to da osiguravajuće kuće ne plaćaju posljedice nesreće ukoliko je vozač uopće imao bilo koju koncentraciju alkohola u krvi. To je pitanje koje nije bez značaja. U kaznenom postupku to možda neće biti važno, ali pitanje je velike odštete”, kazao je Hedl.

Na pitanje ima li Banožić političku budućnost nakon ovog incidenta, odgovara: “U Hrvatskoj činjenica da je nekome presuđeno ne znači da netko neće imati više karijeru u politici.”

Ministar Anušić

Kao zanimljivost ističe i brzinu kojom je premijer Plenković smijenio bivšeg ministra Banožića i zamijenio ga ministrom Anušićem. To smatra “win-win” situacijom za premijera, za kojeg misli da bi se Banožića već nekad vjerojatno i riješio, dok s druge strane sada ima Anušića u svom kabinetu, pod relativnom kontrolom, gdje su mu mogućnosti kritiziranja premijerovih poteza znatno smanjene.

Mario Banožić se oglasio prvi put nakon prometne nesreće

“Znamo da je Anušić čovjek od integriteta, on je govorio vrlo otvoreno i bio vrlo kritičan prema nekim potezima HDZ-a, a sad je pitanje koliko će to moći.”

O Anušićevim ambicijama, kaže: “On je sigurno mogao tražiti ministarsku poziciju da je to htio, što nije učinio, ali bila je zanimljiva jedna snažna poruka na zadnjim lokalnim izborima kada na izbornom plakatu za župana nije stavio znak HDZ-a. Dobio je izbore glatko, u prvom krugu, jer je pokazao da ima podršku u Slavoniji i u svojoj županiji, bez markice HDZ-a koja je vrlo čarobna i mnogi ju ističu jer znaju što donosi.”

