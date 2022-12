Inflatorni rast sve je veći: “Građani Vladino smanjenje PDV-a ni ne osjete”

Podijeli :

Izvor: N1

Rekordna inflacija u Hrvatskoj mnoge je građane bacila u kalkuliranje kako manje potrošiti. Dok su se neki s visokim cijenama pomirili, drugi su na rubu siromaštva. No, u ovo predblagdansko vrijeme svakako su onim najpotrebitijima od velike pomoći - volonteri.

Oni svojim nesebičnim radom pomažu onima kojima je i mala pomoć velika, a naša reporterka Nataša Vidaković upravo je pričala s najvolonterima ove godine.

Kada jednom probaš i vidiš osmijeh zahvale, zaraziš se tim dobrim osjećajem zauvijek, tako 28-godišnja Ana opisuje svoje početke volontiranja.

“Pa kad vidim da tako starije osobe dolaze i kad im damo paket osnovnih namirnica, osjećam se ispunjeno i sretno jer vidim njihovu sreću na licu i da im u ovim blagdanskim danima možemo nekako pomoći”, kaže Ana Radić.

Svakodnevno u ovoj socijalnoj samoposluzi isporuče 15-tak paketa s osnovnim namirnicama – od ulja, brašna, tjestenine do ribljih konzervi i šećera. Sve su to namirnice koje su u doba rekordne inflacije za mnoge postale luksuz. Srećom, dobrih ljudi i njihovih donacija ni u doba inflacije u Hrvatskoj ne manjka.

“Uvijek je velika potreba, uvijek se pojavi netko tko ima mogućnosti pa donira. Možda sad malo teže u ovim vremenima, ali ima – uspije se”, kaže nam voditelj socijalne samoposluge u Zagrebu Luka Jalžabetić.

Pomoć drugima itekako se isplati

A da se pomoć drugima itekako isplati, zna Melita Hršak. 21-godišnja studentica je zahvaljujući svom predanom volonterskom radu s djecom i njihovim roditeljima, ali i osobama s invaliditetom proglašena najvolonterkom godine.

“Prebukirana jesam, ali uvijek je tu volontiranje. Znam da imam obaveze i naravno imam socijalan život, ali volontiranje je opet nešto što znam da želim i to me ispunjava i tako ispunjavam i svoje vrijeme i jednostavno nije ni obaveza ni odricanje već je to nešto moje što želim i volim raditi”, govori volonterka i dobitnica nagrade za najvolonterku godine Melita Hršak.

Nažalost, mnogi će se građani ovih blagdana morati odreći bogatog blagdanskog stola. Gotovo da nema proizvoda koji nije poskupio za najmanje 20 posto, a neki i za više od 100 – poput jaja, kruha, mlijeka, određenih vrsti mesa, sve do voća i to posebice limuna.

Vlada je smanjila PDV za određene namirnice, zamrznula je i cijene za onih 9 osnovnih – i to do 31. ožujka sljedeće godine.

“Međutim, mi očekujemo da ovo divljanje stopa inflacije u sljedećoj godini se stabilizira, da se taj inflatorni pritisak ispuše i kao što je već i HNB i europske institucije i Ministarstvo financija najavilo – mi očekujemo da prosječna stopa inflacije za sljedeću godinu bude manja od 6 posto”, kazao je ministar Piletić.

Inflatorni rast sve je veći

Iz Udruge za zaštitu potrošača nisu tako optimistični jer inflantorni rast je sve veći, pa građani Vladino smanjenje PDV-a ni ne osjete.

“Imajući u vidu činjenicu da je medijalna plaća 6 i pol tisuća kuna i da 790.000 zaposlenih ima takvu plaću ili manje od toga i da 276 tisuća umirovljenika ima mirovinu 1800 kn, situacija je daleko ispod nekakve optimistične”, rekla je Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Pa traže da se postojeći popis osnovnih namirnica čije je cijene Vlada ograničila proširi s postojećih 9 na njih još 40-tak i tako pomogne onim financijski najugroženijima.

