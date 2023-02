Poznate kamatne stope za APN kredite, pogledajte koja je banka najpovoljnija

Podijeli :

Kreće posljednji krug APN-a, očekuje se veliki interes građana za subvencioniranim stambenim kreditima, a sada su poznate i kamatne stope koje će banke ponuditi građanima.

Agencija za kreditno savjetovanje Pro grupa objavila je očekivane liste kamatnih stopa za APN kredite, koje bi banke trebale i službeno dostaviti u subotu, u, za sada, posljednjim krugu poticajnih stambenih kredita za građane.

U agenciji posebno napominju kako efektivna kamatna stopa, EKS, ovisi o svakom pojedinačnom konkretnom slučaju pa bi ove kamatne stope trebalo uzeti samo za orijentaciju.

Kreće novi krug APN-a

Prema prvim podacima, postoje određene razlike od banke do banke, a one najviše ovise o tome kako one računaju kreditnu sposobnost građana, napominje Vjeko Peretić iz Pro grupe.

Uvjeti za procjenu kreditne sposobnosti građana nisu se mijenjali u odnosu na prethodne natječaje, a razlika u kamatama proizlazi iz niza drugih uvjeta, kao što je primjerice iznos kojeg možete dobiti u različitim bankama s istom plaćom, u procjeni nekretnina ili omjeru koliki iznos kredita u odnosu na procjenu vam banka kreditira, te u još nizu faktora koji proizlaze iz svakog individualnog zahtjeva, rekao je Peretić za Zagreb Info, koji napominje kako će se dobra ponuda kamatnih stopa ove godine kretati između 2,8 i 3,2%, a u otplati će malo pomoći i inflacija.

