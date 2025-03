FOTO / Slike s prosvjeda u Srbiji završile u Louvreu: Poznata internetska fora postala realnost i ljudi su oduševljeni

Podijeli :

Vladislav Mitić/Nova.rs

Fotografije rekordnih prosvjeda studenata u Srbiji završile su u najpoznatijem muzeju na sviijetu, iako ne kao dio službenog postava.

Svi znamo za onu standardnu ​​internetsku foru “Put it in the Louvre” (eng. stavite u Louvre) gdje se traži da neku popularnu sliku s interneta donesemo u najpoznatiji muzej na svijetu – Louvre.

Majka mladića poginulog u padu nadstrešnice o napadu policije na studente: Nemojte, molim vas na djecu

Proteklih tjedana svjedočimo porastu sjajnih fotografija vezanih uz studentske prosvjede u Srbiji, a za gotovo sve se mogao čuti komentar – “Stavite u Louvre”.

Sada se to i dogodilo. Na neki način.

Netko je ovog vikenda odlučio otići u pariški Louvre i fotografirati prosvjed na Slaviji, dimne bombe u Saboru, ali i gađanje novinara Informera crvenom bojom i slikati ih baš u kultnom muzeju.

We put it in the Louvre! pic.twitter.com/W97QnUwHvj — Lazar Karapandza (@LazarKarapandza) March 9, 2025

Uz natpis” We put it in the Louvre”, ovi anonimci su postali popularni na društvenim mrežama i dobili pregršt pozitivnih komentara.

“Renesansna umjetnost”; Kad ovo završi, otvorit ćemo muzej blokade; Ovim prosvjedom još jedan dokaz da je sve moguće”, samo su neki od komentara na objavu, prenosi City magazine.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok