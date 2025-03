Stradali dječak u Zagrebu deveta je žrtva naleta vlaka ove godine. Na mjestu nesreće i danas neki prelaze neoprezno

Podijeli :

U Zagrebu je u ponedjeljak oko 14.30 sati na pružnom prijelazu kod Zapadnog kolodvora smrtno stradao 14-godišnji dječak na kojega je naletio putnički vlak. On je bio deveta žrtva nesreća na prugama i pružnim prijelazima u Hrvatskoj od početka ove godine.

Glasnogovornica HŽ Infrastrukture Željka Miša u ponedjeljak navečer je za RTL izjavila da se dječak provukao ispod spuštenog branika koji je najavljivao nailazak vlaka te neoprezno prelazio prugu trenutak prije nesreće.

Užas kod Zapadnog kolodvora: U naletu vlaka poginuo dječak, službe na terenu

Na pružnom prijelazu kod zagrebačkog Zapadnog kolodvora proteklih se godina dogodio niz tragičnih slučajeva, uključujuči i pogibije ljudi u naletima vlakova. Riječ je o frekventnom rijelazu gdje dnevno prolazi puno vlakova, a mnogi građani skraćuju si put i vrijeme prelazeći ondje prugu i kada su branici spušteni. Jutros je naš čitatelj snimio jednog prolaznika (vidi sliku) koji je također prelazio prugu dok su branici bili spušteni.

Slušalice, mobitel, kapuljača… distrakcija

Dok se čeka službeno priopćenje, neslužbena informacija koju je u ponedjeljak iznijela glasnogovornica HŽ Infrastrukture upućuje na to da je stradali dječak u trenutku prelaska pruge u ušima imao slušalice spojene na mobitel.

“Kad se događaju nesreće s mladima, često nose kapuljače na glavama. Možda ne bi na prvu rekli, ali kapuljače su veliki problem jer zaklanjaju pogled, ne možete vidjeti dobro lijevo-desno. Distrakcija, slušalice, mobiteli, sve više ima toga. Svatko je u svom filmu, nije u svom prostoru i vremenu, i vrlo lako se može dogoditi trenutak nepažnje koji sve to skupa učini kobnim”, kazala je Miša za RTL.

Stradali dječak kod Zapadnog kolodvora u Zagrebu bio je već deveta ovogodišnja žrtva nesreća na prugama i pružnim prijelazima.

Devet žrtava na prugama ove godine

U Vinkovcima je 6. siječnja u naletu vlaka na pruzi Vinkovci-Osijek poginuo muškarac. Potom je 18. siječnja u Unešiću kod Šibenika također je smrtno stradao muškarac na kojeg je, odmah uz mjesni željeznički kolodvor naletio vlak. Dan kasnije u blizini željezničke postaje Ivankovo kod Vinkovaca jedna osoba smrtno je stradala opet u naletu vlaka.

O tragediji kod Zapadnog kolodvora oglasio se HŽ

Kod Zaprešića je 29. siječnja poginuo 65-godišnji zaposlenik HŽ Infrastrukture. Stradao je u naletu vlaka dok je obavljao poslove održavanja pojasa oko pruge.

Prvog dana ožujka, na pruzi Osijek-Beli Manastir u Dardi, vlak je usmrtio 71-godišnjaka koji je hodao željezničkom prugom između tračnica. Prošloga petka u naletima vlakova poginule su čak tri osobe. Najprije u Koprivnici gdje je na pružnom prijelazu vlak naletio na maloljetnika koji je bio na biciklu. Potom je u blizini željezničkog stajališta Zapolje kod Nove Gradiške vlak usmrtio 32-godišnjakinju i njezino dvogodišnje dijete.

“Kad naiđete na prugu, zaustavite se, pogledajte lijevo i desno. Jedan pogled može spasiti život. Ako vas strojovođa uoči na pruzi, njemu treba oko 1500 metara da zaustavi vlak, on jednostavno ne može tako brzo stati. Nemojte računati na to da će vas netko vidjeti”, apelirala je na građane glasnogovornica HŽ Infrastrukture.

“Stani! Vlak je uvijek brži”

Inače, HŽ Infrastruktura već 24 godine provodi edukativnu akciju “Vlak je uvijek brži” upozoravajući na potrebu pojačanog opreza u blizini pruge, pogotovo kada su u pitanju djeca i stariji. U sklopu akcije snimili su i edikativni video.

“Molimo te, apeliramo, upozoravamo i ponavljamo – Stani, razmisli i sigurno prijeđi preko pruge! Molit ćemo te to sve dokle god broj stradalih na željeznici ne bude na nuli. Kao što cestu prelaziš na zebri, tako i prugu smiješ prelaziti samo na mjestima na kojima je to dopušteno. Kao što na cesti staneš kod znaka ‘Stop’, tako i na križanju ceste i pruge moraš stati ispred znaka ‘Stop’. Kao što na cesti staneš kada je na semaforu crveno, i prije pruge moraš stati kada je upaljena crvena svjetlosno-zvučna signalizacija ili su spušteni polubranici.

Znamo da su bicikli praktični i kul. Na njima si brži. Znamo također da su slušalice kul. Odvedu te u neki drugi svijet. Kao i mobitel. Kul je i navući kapuljaču, a i štiti te od hladnoće. Ali ništa od toga nije kul u blizini željezničke pruge ili ceste. Kotači bicikla, romobila ili rola mogu zapeti dok na njima pokušaš prijeći prugu. Sa slušalicama u ušima ne čuješ ni vlak ni sirenu. Ponekad ga ne čuješ ni bez slušalica jer su vlakovi sve tiši. Naime, sudionik u prometu oslanja se i na vid i na sluh. Zato postoje i svjetlosni i zvučni signali uz prugu. Zbog koncentriranja na signale koji stižu iz slušalica, mozak zanemaruje one iz okoliša. Ako jedno osjetilo oduzmemo (slušajući glazbu, gledajući ili razgovarajući na mobitel), samo je pitanje vremena kada će se dogoditi nesreća. Ako navučeš kapuljaču, ona ti smanjuje vidno polje pa ne vidiš ni desno ni lijevo otkuda može naići vlak. Naizgled tako banalne sitnice, a one zapravo mogu spasiti život.” Dio je to apela koji HŽ Infrastruktura ponavlja već skoro četvrt stoljeća.

“Ako nosiš slušalice u blizini pruge, slušaš krivu stvar”

“Zato ne zaboravi da je strogo zabranjeno kretati se po pruzi ili neposredno uz prugu! Prije prelaska preko pruge obavezno trebaš stati! Ako je polubranik spušten, trebaš pričekati da se on podigne, a ako polubranika na željezničko-cestovnome prijelazu nema, tu su znakovi ‘Stop’ i Andrijin križ ili mimoilazna ograda.

Smrtno stradala osoba u naletu vlaka kod Vinkovaca

Na tim mjestima trebaš dobro promotriti oko sebe i uvjeriti se u to da vlak ne nailazi. Strogo je zabranjeno igrati se na pruzi i u njezinoj blizini, na željezničkim mostovima, kao i penjati se na vagone i stupove kontaktne mreže jer može doći do strujnog udara! Vjeruj nam, ako nosiš slušalice u blizini pruge, slušaš krivu stvar. Ugasi muziku, makni mobitel, siđi s bicikla, pogledaj oko sebe. I, molimo te, stani” – apeliraju iz HŽ Infrastrukture.

