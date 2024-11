Anušić: Očito je Milanović shvatio svoje greške i ovaj put je pustio Kundida da dođe

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Načelnik Glavnog stožera OS RH Tihomir Kundid i ministar obrane Ivan Anušić predstavili su danas na saborskom Odboru za obranu sustav HIMARS koji Hrvatska kupuje. Zastupnici su podržali kupnju ovog dalekometnog raketnog sustava. Nakon sjednice odbora ministar Anušić odgovarao je na pitanja novinara.

Anušić kaže kako se Hrvatska treba pozicionirati i kako se HIMARS nabavlja zbog opremanja OS RH. “Na kraju krajeva to vas čini spremnima za odvraćanje bilo kakve ugroze za naš teritorij”, kaže ministar.

Na raspravi na Odboru postavljeno je pitanje zašto se uzimaju rakete kraćeg dometa.

Znači, rakete kraćeg dometa su u ovom trenutku kupljene, rakete dužeg dometa se mogu nadograditi vrlo lako, vrlo jednostavno. I u ovom trenutku, kao što znate, sve što se tiče Oružanih snaga i određenih nabavki, ne možemo sve komunicirati javno. Ali u svakom slučaju, bude li bilo potrebe za raketama koje imaju 500 kilometara dometa, imat ćemo i te rakete. Znači, postoje projektili od 300, 500 i 80 kilometara dometa.

Na točki Razno je načelnik glavnog stožera general Kundid izašao sa sjednice. Je li to bilo zato da se izbjegne eventualno pitanje o NSATU misiji?

Ne. General-pukovnik Kundid, koji je ovdje bio, došao je kao što je trebao doći i kada smo razgovarali o NSATU misiji. I da je general-pukovnik načelnik Glavnog stožera imao zeleno svjetlo strane predsjednika, to jest da predsjednik nije zloupotrijebio svoju poziciju i zabranio generalu Kundidu temeljem svoje naredbe da bude prisutan ovdje i da objasni ovako kako je objasnio sada, vrlo stručnom terminologijom kojom se barata u oružanim snagama, nabavku HIMARS-a, istim tim rječnikom je mogao objasniti i trebao objasniti zbog čega hrvatske Oružane snage trebaju biti u NSATU-u. Kao što to general-pukovnik i misli, ali je bio spriječen to reći i Odboru i javnosti. Pa smo onda morali ponavljati odbore, dolaziti ovdje i zamjenik glavnog tajnika NATO-a. Pa smo dobili istu informaciju kao što smo i mi govorili, koju bi rekao naravno general-pukovnik Kundid. Ovim potezom, ovim dolaskom, general-pukovnik Kundid došao je na mjesto na koje treba doći, to je Odbor za obranu. Objasnio je ono što je on i dužan objasniti, zajedno sa šefovima ili sa stožerom Oružanih snaga. A predsjednik Milanović je shvatio da je pogriješio i da nije dobro postupio kada je branio general-pukovniku Kundidu da dođe. I ovaj put nije izdao tu zapovijed, tj. naredbu, on njemu izdaje naredbu da ne dođe na Odbor. Temeljem toga, kada je general-pukovnik završio s temom koja se tiče njega, general-pukovnik načelnik Glavnog stožera je otišao svojim putem.

Kada će glasovanje o NSATU misiji?

Ja to ne znam, to ćete morati pitati predsjednika Sabora, vidjet ćemo, ići će. Ja mislim da o NSATU misiji trebamo još razgovarati, ne u smislu da se o tome razgovara na Odboru, nego u javnosti da se o tome razgovara. Pa i današnja situacija kada je general-pukovnik bio na Odboru i rasprava je završila u roku od 15 minuta, tako bi bilo i za NSATU. I mislim da treba javnost znati koliko smo napravili sami sebi štete ili koliko ćemo napraviti sami sebi štete, ako ne budemo glasali za tu misiju, ako ne budemo imali dvotrećinsku podršku u Hrvatskom saboru, koliko je to korak unazad za Hrvatsku i u NATO-u, u EU-u i međunarodnom ugledu. I sve ove nabavke koje sada radimo, ponovit ću ponovno, tri zemlje EU-a imaju odobrenje američke vlade za kupovinu HIMARS-a, jedna od njih je Hrvatska. Sa ovakvim nastupom, pitanje je šta ćemo i kako ćemo moći razvijati naše odnose sa našim saveznicima, ne samo s Amerikancima, nego sa svim našim saveznicima s kojima radimo jer nismo konzistentni, nismo vjerodostojni i pogreška je to što se događa. I javnost treba s time biti upoznata svaki dan i o tome treba pričati. I ja kao ministar neću o tome prestati pričati i upozoravati javnost koliko smo štete napravili i koliko je mogućnost još veće štete napraviti ako se tako nastavimo ponašati. Pa je očigledno da je predsjednik Milanović shvatio svoje pogreške pa je ovaj put propustio spriječiti generala Kundida da dođe…

Postoji rok do kojeg je potrebno donijeti odluku o NSATU?

Do kraja godine.

Predsjednički izbori

Bliže se predsjednički izbori, je li se razgovaralo u HDZ-u o datumu izbora?

Ne, nije se razgovaralo o datumu izbora. Premijer je jučer rekao dva datuma koja sigurno neće biti, koja padaju na određene blagdane i to je onda tako. Koji će se točno odrediti datum, u ovom trenutku ja ne znam, stvarno.

Ima li u stranci onih koji su nezadovoljni Draganom Primorcem, odnosno njegovom kandidaturom?

Stranačka tijela su donijela jednoglasnu odluku kada smo donosili odluku, ne samo o predsjedničkoj nego i nacionalnim odborima i jednoglasno je donesena.

Dakle, nema nekih frakcija koje smatraju možda da Marija Selak…

Da nema takvih dezinformacija, mediji bi bili malo zakinuti za nekako svoje pisanje, za naslove koji će prikupiti nekoliko stotina klikova ili možda čitanja jer jednostavno u tome nema ništa. Nisu svi zadovoljni ni s kandidatima koji dolaze s drugih pozicija, nisu svi SDP-ovci zadovoljni zato što je Milanović njihov kandidat, nego smatraju da je Milanović izdao SDP, socijalnu demokraciju, kako god, i smatraju da bi netko drugi možda to trebao biti, ali im je Milanović kandidat za predsjednika i to je tako.

Vojni rok

U kojoj fazi je vojni rok?

Kao što sam i rekao, Oružane snage su spremne provoditi vojni rok. U ovom trenutku, Sabor treba donijeti određene zakonske odluke i zakone koji će omogućiti, to jest uskladiti vrijeme kada je 2008. godine ukinut vojni rok s danas, s 2024. godinom, i iduće godine će se započeti s provedbom vojnog roka. Da li će to biti 1 .1.? Vjerojatno ne u onom smislu da će se vojarne početi puniti s 1. 1. s vojnicma koji idu u redovno služenje vojnog roka jer bi već morali proći i regrutaciju i pozive, sve, ali će se početi s konkretnim zakonskim primjerom.

Hoćete li razgovarati s Milanovićem?

Pa ja sam uvijek pokušao razgovarati i razgovarat ćemo i dalje, ali ono što je predsjednik rekao, da on smatra da vojni rok kao takav nije dobar pa je onda dobar pa bi ga trebalo prilagoditi pa bi trebalo možda vidjeti da to ne bude dva mjeseca, da bude tri mjeseca ili da bude šest mjeseci, da ne bude onako, uglavnom kako smo mi predložili. Tako da treba znati još jednu činjenicu, da prijedlog temeljne vojne obuke, koji će krenuti iduće godine, su predložile Oružane snage, znači Glavni stožer, temeljem svojih potreba, temeljem svoje infrastrukture koju posjeduje i temeljem svojih mogućnosti koje mogu doprinijeti daljnjem razvoju snaga, a istovremeno i provoditi temeljnu vojnu obuku. Tako da, mi ćemo razgovarati, naravno ćemo razgovarati, ali do kraja godine moraju se donijeti zakoni. Operativno je sve spremno u trenutku.

