Penava o odluci Suverenista da raskinu koaliciju s DP-om u Vukovaru: Iznenađen sam. To je sulud potez

Patrik Macek/PIXSELL

Nakon jučerašnjeg izlaska Hrvatskih suverenista iz vladajuće većine u Vukovaru, gradonačelnik Ivan Penava danas je ponovno potvrdio da je vladajuća većina stabilna.

Ivan Penava je rekao i da se u Vukovaru polako otvaraju karte uoči lokalnih izbora, ali da će se njima baviti u prosincu.

Pavliček o raspadu koalicije s DP-om: Penava nas je obavijestio da je sve dogovorio s HDZ-om…

“Ja nisam vidio nestabilnost. Iznenađenje sam imao jednako kao i vi, nisam znao da će se to dogoditi, i danas ću reći da mi je žao jer mislim da je to sulud potez. Jasno mi je da dolaze izbori, ali mislim da je moglo to mudrije, pametnije, ali okej pustimo to sad, to je sad prošlo svršeno vrijeme.”

“Ne znam kako je većina ugrožena, proračun koji i ovako nije, osim što je, naravno, temeljni akt u poslovanju grada za iduću godinu, nije nosio neke političke reperkusije, znači nije moglo doći do ugrožavanja funkcioniranja ni mene kao gradonačelnika, ni gradskog vijeća”, rekao je Ivan Penava, a prenosi HRT.

