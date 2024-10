Pavliček o raspadu koalicije s DP-om: Penava nas je obavijestio da je sve dogovorio s HDZ-om…

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Hrvatski suverenisti (HS) u Vukovaru više nisu dio vladajuće koalicije s Domovinskim pokretom (DP) koju su napustili u ponedjeljak, nezadovoljni odnosom DP-a prema njima. O razlozima napuštanja koalicije u N1 Studiju uživo kod našeg Ilije Radića govorio je Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista.

Marijan Pavliček objasnio je zašto su Suverenisti napustili koaliciju s Domovinskim pokretom u Vukovaru: “Imali smo sjednicu gdje su većinu zadnjih deset godina činili ljudi iz Hrvatskih suverenista i kolege iz Domovinskog pokreta odnosno nekada iz HDZ-a. Danas smo donijeli odluku da nećemo sudjelovati na sjednici Gradskog vijeća gdje se odlučivalo o proračunu i unatoč tome što smo u dobroj suradnji, gradonačelnik se nije ni usudio pitati partnere što misle o proračunu i imaju li neke prijedloge.”

“Vrlo bitna točka spoticanja je odluka gradonačelnika da na ovu točku dnevnog reda donese odluku da se naplaćuju parkirna mjesta na području cijelog grada, na području Borovog naselja i to je nama bilo neprihvatljivo. Unatoč našim zahtjevima da nećemo to podržati, on je to stavio na dnevni red. Grad Vukovar je postao jedini grad gdje se u svim gradskim četvrtima naplaćuje parking, to nema ni Zagreb, u vrijeme financijske krize udariti ljude nepotrebno po džepu”, dodao je.

“Sklopila se tajna koalicija između HDZ i DP-a”

Drama u Vukovaru: Raskid koalicije Suverenista i DP-a!

Pavliček tvrdi da se dogodilo upravo ono na što su Suverenisti upozoravali: “Sklopila se tajna koalicija između HDZ i DP-a i danas su izglasali i proračun, naplatu parkinga. Nas je osobno, mog zamjenika Filipa Sušca, Penava obavijestio da je sve dogovorio s HDZ-om i zbog potpore Draganu Primorcu istrgovao predizbornu koaliciju s HDZ-om za lokalne izbore, gdje će kandidat za gradonačelnik biti iz redova Domovinskog pokreta, a kandidat za zamjenika gradonačelnika iz redova HDZ-a. Mi u ovakvoj trgovačkoj koaliciji nemamo što raditi, sretno im bilo.”

“Čistog obraza izlazimo”

“Mi smo čista obraza ušli u vlast i čistog obraza izlazimo, naši čelni ljudi su dali ostavke i spremamo se za nadolazeće lokalne izbore”, dodao je.

Pavliček je naveo da Ivan Penava već ima partnere u HDZ-u: “S onima s kojima je do jučer bio u svađi, s njima je ponovno i sretno im bilo. Penava je izdao svoje birače, ne nas kao partnere, na ljudskoj razini te pogađa kada deset godina s nekim surađuješ, ali Ivan Penava se vratio tamo gdje pripada, a to je matica HDZ.”

“Bit ćemo spremni za lokalne izbore, u kojem obliku ćemo izaći je prerano govoriti, ali imamo dovoljno snage ići i sami ili s partnerima. Sigurno ćemo pobijediti na lokalnim izborima jer ljudima je dosta ovakve trgovačke politike”, dodao je.

