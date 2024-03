Ivan Turudić objavio novu imovinsku karticu

Podijeli :

Sandra Simunovic/PIXSELL

Novi glavni državni odvjetnik Ivan Turudić objavio je novu imovinsku karticu, ali kao sudac Visokog kaznenog suda s obzirom da još nije stupio na čelo DORH-a.

Novu imovinsku karticu podnio je prije dva dana, 28. veljače. Što se tiče nekretnina, nije se ništa mijenjalo. Ima osam nekretnina, od kojih je najvrjednija stan od 120 kvadrata u Zagrebu, čija je vrijednost oko 220.000 eura. Također je jedan od osam vlasnika kuće s okućnicom u Virovitici, ukupne površine 5730 kvadrata, procijenjene na oko 4000 eura. Tu je kuću, odnosno jedan dio, dobio na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju koji je sklopio s djedom. Osim toga, ima i dvije oranice, garažu, ali i tri vinograda u Milinovcu, prenosi Večernji list.

Gong: Turudić je u Saboru najnepoželjniji državni odvjetnik od 2001.

Veća plaća

Ono što mu se promijenilo jest plaća koja je prije iznosila od 4200 do 4350 eura bruto, a sada je od 4350 € do 4500 € bruto. Prema ugovoru o djelu prima još 2010 eura te naknadu članova Visokog suda časti HLK od 3212 eura. Vlasnik je Volkswagena Polo iz 2019. godine, no pretprošle je godine na leasing Porschea kupio automobil vrijedan čak 67.000 eura. Mjesečna rata za to mu je 664 eura te ga otplaćuje četiri godine.

Novi Crobarometar: Koliko su afere i Turudić naštetili HDZ-u?

Imovina supruge

U imovinskoj kartici također je navedena i imovina partnera, odnosno partnerice. Njegova supruga ima stan od 63,09 kvadrata u Zagrebu u vrijednosti od 132.000 eura te i drugu nekretninu od 11,5 kvadrata u Zagrebu. Automobili ne glase na nju, piše u kartici, ali zato ima dvije novčane štednje – jednu od 21.670 eura te 19.991 dolara. Prva štednja se smanjila jer je u prošloj imovinskoj kartici iznosila 64.000 eura.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Glasnogovornik Kate Middleton stao na kraj glasinama o princezi Kad je najbolje uzimati magnezij?