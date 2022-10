Ivčević: Da nema EU fondova, ne znam koliko bi projekata bilo na otocima

Podijeli:







Izvor: N1

Gradonačelnica Komiže Tonka Ivčević s našom Veselom Šegvić razgovarala je o situaciji na otoku, turističkoj perspektivi i mjerama koje poduzimaju kako bi ljude zadržali na otoku.

Turizam nije glavna i jedina smjernica razvoja Visa i Komiže. Treba razvijati i ribarstvo i poljoprivredu i sve to integrirati za bolju budućnost našeg otoka, govori Ivčević.

“Sve je više ribarskih obrta i mladi prepoznaju ribarstvo kao priliku. Potrebno je osigurati tržište da bi mali obrtnici mogli pokrenuti svoju proizvodnju, bilo u ribarstvu, bilo u poljoprivredi”, kaže.

Dodaje i kako na Visu postoje mnogobrojne mjere kojima se ljude pokušava zadržati na otoku. “Mi imamo raznih mjera. I mjere za gospodarstvo i mjere za demografiju, najizdašnije u cijeloj Hrvatskoj. Treće dijete pomažemo sa 120 tisuća kuna, imamo novi vrtić i 10-ak djece više nego prošle godine…”, govori.

“Zadnjih godina imamo pozitivne migracije, više ljudi dolazi na otok nego što ih odlazi. Problem je u zimskim mjesecima, ali to rješavamo mjerom ‘zimski sezonac'”, govori Ivčević.

Na pitanje o skupoći života na otoku kaže: “Teško, mi kao lokalna zajednica ne možemo ništa. To je tržišno natjecanje i privatnici nemaju previše razumijevanja za to. Svaki rad i građenje je skuplje nego u unutrašnjosti. Puno puta sam govorila da treba provesti mjere, ali to je zakonska regulativa, jedino da državanešto napravi, mi kao lokalna zajednica ne možemo ništa.”

“Da nema europskih fondova, ne znam koliko bi projekata bilo na otocima. Puno se roga promijenilo s ulaskom u EU”, kaže Ivčević.

Kaže i kako u Komiži ne žele masovni turizam jer su ograničeni resursima, ponajprije vodom. Veseli je rušenje hotela Modra špilja i građenje novog, s pet zvjezdica. “Mislim da je to dobar put za budućnost Komiže”, kaže ona.

