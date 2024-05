Ivica Puljak prepušta mandat Viktoriji Knežević

Podijeli :

Grgo Jelavic/PIXSELL

Predsjednik Centra, gradonačelnik Splita Ivica Puljak saborski mandat stavit će u mirovanje, a umjesto njega u Sabor će ući predstavnica stranke Viktorija Knežević. U narednom razdoblju, pojasnio je Puljak, fokusirat će se na funkciju gradonačelnika Splita.

“U Splitu smo pokrenuli najveći investicijski ciklus u povijesti i cijeli grad je trenutno jedno veliko gradilište. Od rekonstrukcije Žnjana koji bi trebao biti dovršen do sljedećeg ljeta, izgradnje Tehnološkog parka, IT sustava, do vrtića, garaža, kulturnih centara, parkova i uređenja ulica, napravili smo potpuni preporod u gradu. Uvodimo red i želimo dovršiti ono što smo započeli i od Splita napraviti moderan grad, na koji ćemo svi biti ponosni. To smo obećali građanima i svoje obećanje ćemo ispuniti”, rekao je Puljak.

Most predstavio listu za Europski parlament

“Siguran sam da će Viktorija Knežević predano raditi na ciljevima za koje se Centar zalaže i nastaviti borbu za europsku Hrvatsku, u kojoj će svi građani imati jednaka prava. Od te borbe i od vrijednosti koje u stranci Centar zastupamo nemamo namjeru odustati“, poručio je Puljak, zahvalivši građanima na povjerenju koje su mu ukazali na ovim izborima.

Prema riječima Viktorije Knežević, kao saborska zastupnica fokusirat će se prvenstveno na borbu za bolju i pravedniju državu, dostupnu građanima. „I kada imaju neka prava, naši građani ih teško ostvaruju. To se mora promijeniti. Također, u fokusu će mi biti i Dubrovnik. Do sada smo, nažalost, imali zastupnike koji su o mnogim važnim temama uglavnom samo klimali glavom i poslušno glasali po zna se čijoj direktivi. Zalagat ću se da se glas građana Dubrovnika čuje u Saboru i borit ću se za sve opravdane interese našeg grada“, rekla je Knežević.

