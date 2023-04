Filipović: Da nemam podršku premijera, ne bih bio tu

Podijeli :

Ministar gospodarstva Davor Filipović nakon sjednice Vlade dao je izjavu za medije. "Onaj tko se bavi politikom treba biti spreman na određene pritiske. Tko se ne može s njima nositi uopće se ne treba baviti politikom", rekao je Filipović komentirajući svoje prošlotjedne izjave o pritiscima, prijetnjama i predatorima koji Hrvatsku koriste kao bankomat.

“Nisam govorio o pritiscima, nego o onome što se događalo protekla 3-4 tjedna, kada se puno moglo čitati kako ja kočim prodaju Petrokemije, da će ona propast pa će propasti HEP. Da ne znam što se dogodi, bio je prst usmjeren u mene, da sam maltene sve živo zakočio, što naravno nije bila istina. Petrokemiju smo uspješno riješili da smo zaštitili hrvatski interes. Priča s HEP-om ide u pozitivnom smjerom. Sve se rješava kako se treba”, rekao je.

“Bilo je i teza da me premijer nije zaštitio. To je isto pomalo smiješno. Zato što sve što radim otkad sam došao u Vladu, radim u koordinaciji s premijerom i drugim članovima Vlade. To su teze koje nimalo ne stoje. Bilo je i pitanja imam li podršku premijera, pa da nemam, ne bih bio tu”, dodao je.

Još jednom je ponovio da što se tiče priče o pritiscima da je to irelevantno. “Tko god ne može podnijeti, ne treba biti dio politike, dio Vlade. Na meni, i drugim članovima Vlade, je da štitimo hrvatske interese. To radimo od početka.”

Na pitanje je li mu se ikad prijeteilo, odgovorio je: “Ha čujte, je ili nije, to je irelevantno. Kršenje zakona bih prijavio policiji. Nisam prijavio policiji nikakve prijetnje”.

