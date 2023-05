Milanović o Plenkovićevim izjavama: “Vokabular partijske škole u Kumrovcu”

Podijeli :

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo pod pokroviteljstvom Predsjednika RH i u suradnji s Predstavništvom EU u Hrvatskoj organizirao je konferenciju pod nazivom: "10 godina Republike Hrvatske u Europskoj uniji". Na konferenciji je sudjelovao i predsjednik Republike Zoran Milanović koji je nakon nje dao izjavu za medije.

Komentirao je novi krug porezne reforme.

“Dao bih se kladiti da je to vokabular partijske škole u Kumrovcu – ‘plasiraju se teze’. Ljudi govore, argumentiraju, razgovaraju… Porezna politika ne može biti uzmem ti na čupriji, vratim ti na mostu i napravio sam ti dobro djelo, a uvalio u probleme lokalnu samoupravu, a za ostalo tu je MasterCard, pitajte druge”, komentirao je Milanović jučerašnje izjave premijera Andreja Plenkovića da netko plasira lažne teze o najavljenoj poreznoj reformi i ukidanju prireza.

Plenković: Ostajemo na 10 izbornih jedinica koje će birati po 14 zastupnika

Osvrnuo se i na prijedlog novog Zakona o izbornim jedinicama.

“Izradilo ga je par ljudi u HDZ-u pa će to onda predložiti svojim koalicijskim partnerima od kojih bi neki pristali na sodomiju samo da ostanu na vlasti. To se tako ne radi”, rekao je Milanović.

Smatra da Ustavni sud nije u to trebao ulaziti. “To je vrsta ustavnosudačkog aktivizma kojem su neki skloni. Ja ne kažem da imaju loše namjeru, ali znate onu poslovicu o dobrim namjerama.”

“Petljaju se u posao Sabora. Sabor odlučuje o tim stvarima. Ustavni sud provodi postupak revizije zakonistosti i ustavnosti provođenja ciklusa izbora, to je njihov posao, a model izbora ostavi Saboru. Ovaj model funkcionira i nikad nije bio savršen, ni sad nije savršen zbog ove korekcije o broju biraču. Koje načelo je bilo time ugroženo? Zašto ste se baš sad na to odlučili? Sabor može donijeti odluku ‘idemo prepisati vestminsterski model’. On je baš diskriminatoran, aloi je legalan. Možemo teoretizirati. Vi složite stranku, dobije 20 posto glasova na razini države, ali ne prođe ni u jednoj jedinici. Nema nijednog zastupnika. Je li to fer? Je to neustavno?”, rekao je Milanović.

