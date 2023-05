Trenutno najtraženiji grad na svijetu: “Čim vidim turiste, osjetim averziju”

Podijeli :

Jose Jordan / AFP

Jedan je od onih gradova koji su postali žrtve vlastitog uspjeha. Milijuni turista protjeruju domaće stanovništvo koji si više ne može priuštiti život u ovoj pitoresknoj luci na obali Sredozemlja.

Domaći govore o lavini koja se počela kotrljati prije nekoliko mjeseci i od tada ne jenjava. Malaga je na portalu Airbnb trenutno najtraženiji grad na svijetu. To gradu doduše donosi ogromne svote novca ali: “Znam da se to ne smije reći, no ja više jedva podnosim turiste, kaže Giselle Bruni za Deutsche Welle. “Čim vidim jednog, osjetim averziju, iako znam da oni nisu krivi za tu situaciju.”

Ova Španjolka već godinu dana traži povoljan stan i svaki tjedan mora izdvajati sve više novca za hranu i ostale svakodnevne potrepštine. Jer u Malagi cijene rastu brže nego bilo gdje drugdje u Španjolskoj i to prije svega zbog turista. Nekoliko godina prije koronakrize već je postajalo očito da bi Malaga mogla postati još jedna Barcelona, ​​​​Amsterdam ili Venecija, gradovi koji se jedva nose s brojem turista.

Stanari moraju van kako bi uselili turisti

“Gazdarica nam je malo prije pandemije prvi put rekla da se moramo iseliti”, kaže Bruni. Razlog: Kućicu na šetnici uz plažu u kojoj su živjeli je trebalo obnoviti za iznajmljivanje​​turistima. 35-godišnjakinja to priča dok sjedi ispred trošne kuće u kojoj su nekada živjeli ribari. Mnogo ih je u Pedregaleju, pomalo zabačenom dijelu grada.

Bruni je u međuvremenu rezignirala. Ovdje živi s petogodišnjom kćeri i djetetovim ocem. Dok ona priča, susjedi preko puta dolaze kući. “Oni žive u Pedregaleju 17 godina; i oni su izbačeni iz prijašnjeg stana.” Navala na južni španjolski grad počela je prije godinu dana kada su u cijelom svijetu ublažena ili ukinuta korona ograničenja. Čini se da cijeli svijet sada želi doći u Malagu – zbog blage klime, mora, opuštene atmosfere, kulturne ponude. 2023. grad će također slaviti godinu Pabla Picassa koji je ovdje rođen.

“Najamnine su sada toliko visoke da ih više nitko ne može platiti”, žali se Bruni. “Minimalna plaća je nešto više od 1000 eura; danas se za dvosobni stan plaća oko 1000 eura. I kako da to funkcionira?” Dok ona govori, Polaco, njezin pas, prilazi. “A naći stan u kojem toleriraju i kućne životinje je gotovo nemoguće”, kaže ova fitness trenerica. “U Malagi ljudi ne vole pse u svojim domovima.”

Novine svakodnevno izvještavaju o nedostatku stanova. To nije samo zbog turista. U godinu dana više se stranaca doselilo u Malagu nego ikada prije. Mnogi od njih kupili su kuće i stanove. Kad se sami ne usele, iznajmljuju ih turistima. U središtu grada, piše list “Malaga hoy”, sada ima više turističkih apartmana nego stanovnika.Ogorčenje i bijes u društvu rastu. Građani traže zakone koji reguliraju tržište. “Ne razumijem zašto ljudi ne izađu na ulice i ne prosvjeduju”, rekla je Bruni. U kafićima i na društvenim mrežama je to glavna tema. Uglavnom se ljudi žale.

Gradonačelnik Malage zna da turistički smještaj istiskuje prostor za stanovanje. Ali grad je na tom polju učinio malo. Na nacionalnoj razini, premijer Pedro Sanchez je reagirao i u travnju je najavio novi zakon o stanovanju. Njime se želi ograničiti povećanje stanarina, osigurati bolja zaštita od prisilnog iseljenja i stvoriti životni prostor za socijalno ugrožene. Međutim, zakon je prvenstveno osmišljen kao odgovor na inflaciju u Španjolskoj.

A obitelj Giselle Bruni? Nakon prvog otkaza 2020. se zbog pandemije nije morala iseliti. Lani se pak gazdarica ponovno oglasila: “Morate van!” Obitelj bezuspješno traga. “Prije nekoliko tjedana primili smo pismo od odvjetnika u kojem se traži trenutno iseljenje. Možemo se doduše žaliti i ishoditi produljenje. Ali odvjetnik nas također košta 1200 eura.” Bruni sada čak razmišlja o tomu da se odseli iz Malage, prenosi Poslovni dnevnik.

