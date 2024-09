Izmjena zakona zbog Rimčevih robotaksija: Budete li ih ometali, kazne su paprene

Podijeli :

Zeljko Lukunic/PIXSELL

Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) uputilo je u javno savjetovanje izmjene i dopune Zakona o sigurnosti na cestama kojima se želi osigurati da "automatizirana vozila sigurno i nesmetano sudjeluju u prometu na cestama, kao i za vrijeme testiranja sustava u realnim uvjetima u prometu na cestama".

Drugim riječima, izmjene zakona, za koje se predlaže da se donesu po hitnoj proceduri, rade se kako bi se omogućilo da robotaksiji Mate Rimca mogu izaći na ulice, prenosi tportal.

U obrazloženju zakona, MUP navodi da “potpuno automatizirana vozila donose brojne prednosti koje mogu značajno utjecati na društvo, gospodarstvo i svakodnevni život, osobito u pogledu sigurnosti u prometu na cestama”. Smatraju da “potpuno automatizirana vozila mogu utjecati na smanjenje broja prometnih nesreća koje su posljedica ljudskih grešaka, kao što su nepažnja, umor ili vožnja pod utjecajem alkohola“.

Drastične kazne

Osim što definira i uvodi pojmove koji do sada nisu bili propisani, poput toga što je automatizirano vozilo, zakon propisuje da takva vozila mogu prometovati isključivo u granicama odobrenog područja te moraju biti vidljivo obilježena.

U MUP-u su mislili i na kazne pa je tako predviđeno da se vlasnik vozila koje bude vozilo izvan odobrenih granica može kazniti s od 10 do 132 tisuće eura, a u slučaju ponavljanja prekršaja predviđeno je i njegovo oduzimanje.

VIDEO / Provjerili smo kako ćemo naručivati robotaksije u Zagrebu i što ako ih pokušamo prevariti

Ne bude li vozilo propisno obilježeno kao automatizirano, kazne su od pet do 15 tisuća eura, a budu li drugi sudionici u prometu ometali automatizirano vozilo tako da ono mora poduzeti radnju koju inače ne bi, bit će kažnjeni s od tisuću do pet tisuća eura.

Kamere iz vozila snimat će njegovo prometovanje, a snimke će se pohranjivati jedino kada se aktivira uređaj za snimanje podataka o događaju (EDR). Snimke će se čuvati 30 dana osim ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, sve do pravomoćnog okončanja postupka. Obrišu li se suprotno zakonu, predviđena kazna je 132 tisuće eura.

Snimke vožnje

Također je predviđeno da sustav videonadzora mora biti zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba, ali i da je vlasnik dužan uspostaviti automatizirani sustav zapisa za evidentiranje pristupa pohranjenim snimkama. Zakon bi na snagu stupio osmoga dana od objave u Narodnim novinama.

Podsjetimo, Rimac je ljetos najavio da će do 2026. godine imati 50 do 100 automatiziranih automobila koji će pružati uslugu korisnicima. Projekt robotaksija financiran je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) Europske unije sa 179,5 milijuna eura. Planirano je da oni voze samo u Zagrebu, odnosno u istočnom dijelu Novog Zagreba, te na onim mjestima na kojima mogu stati. Sama vožnja robotaksijima, prema planovima, u početku bi trebala koštati na razini Ubera, a nakon toga biti “10 do 20 posto niža”.

