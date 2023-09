Jako hrčete, umorni ste i iscrpljeni tijekom dana? Možda patite od sindroma koji može biti smrtonosan

Podijeli :

Hrčete li jako po noći i ne date bližnjima da spavaju? Preko dana se osjećate umorno i iscrpljeno i spava vam se na poslu? Možda ste jedan od 425 milijuna ljudi koji koji pati od poremećaja disanja tijekom spavanja, apneje u snu. Ovaj sindrom može biti smrtonosan, ali za njega ima lijeka. Klinička bolnica Sveti Duh jedina je bolnica u Hrvatskoj u kojoj se kirurškim putem, kroz dnevnu bolnicu rješava ovaj problem.

Česta buđenja noću, hrkanje, umor po danu, nedostatak zraka – Zoran Šudić dugo nije znao što mu se događa, a nakon lošeg nalaza krvi liječnik je posumnjao da ima poremećaj disanja kod spavanja.

Nova studija: Apneja u snu može uzrokovati ozbiljne probleme u kasnijoj dobi

“Imao sam trenutke kada bi me budili napadi gušenja. Jednostavno nisam mogao doći do zraka… nos začepljen, usta začepljena, dobijete strah od spavanja”, kaže Zoran.

Liječnici su mu savjetovali operaciju gornjih dišnih puteva. Prije četiri dana taj zahvat obavljen je u zagrebačkoj Kliničkoj bolnici Sveti Duh i već se osjeća mnogo bolje.

“Pomaci su za sada mali, ali osjete se. Najveći problem je sada piti i jesti, ali što se tiče disanja, već osjetim pomak”, dodao je.

U Kliničkoj bolnici Sveti Duh zbog istog problema danas su operirana četiri pacijenta. Jedina je to bolnica u Hrvatskoj u kojoj se kirurškim putem, kroz dnevnu bolnicu rješava ovaj problem. Od apneje pri spavanju najčešće obolijevaju muškarci, ali problem ne zaobilazi ni djecu.

“Djeca koja imaju uvećane mandule, koja imaju treću mandulu i teško dišu i po noći hrču, a to mnogi roditelji znaju često puta se ne prepoznaju kao opstruktivna sleep apnea, a kod djece to jednostavno liječimo kao operacijom mandula i operacijom treće mandule i ta djeca onda pokazuju bolje spavanje, bolju koncentraciju, bolju pažnju i ponekad ih proglašavamo ADHD-om ili nemirnošću, ali u biti to je samo loše spavanje i loša oksigenacija kisikom tijekom sna upravo zbog gušenja u snu i velikih mandula i treće mandule”, objašnjava Boris Šimunjak, predstojnik klinike za otorinolaringologiju u KB Sveti Duh.

Oboljeli mogu patiti od depresije, a jedan od rizičnih faktora za razvoj apneje pri spavanju je i debljina. Ako se ne liječi, može uzrokovati i druge bolesti pa biti i smrtonosna.

“Bolesnici koji su neliječeni imaju povećan rizik za visoki krvni tlak. Oni na neki način imaju povećan sustavni odgovor i kroz to će imati povišenu masnoću u krvi i često aterosklerozu, a sve to dovodi do povećanog rizika od srčanog i moždanog udara”, kaže Latica Friedrich, specijalistica neurologije u KB Sveti Duh.

Iako nisu svi pacijenti za operaciju, jer se bolest liječi i nekirurškim putem, na zahvat se ne čeka dugo.

Zoran uskoro ide doma, a nakon operacije trebao bi se u potpunosti oporaviti i disati punim plućima bez straha da se neće probuditi.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.