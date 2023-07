Jandroković o izboru čelnika VSOA-e: Država mora funkcionirati, očekujem dogovor

Podijeli :

N1 - Ilustracija

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković izjavio je u nedjelju u Cavtatu kako vjeruje da će razgovorima o budućem čelniku VSOA-e biti konstruktivni i da će to pitanje biti riješeno, jer država mora funkcionirati.

U ponedjeljak, 10. srpnja, istječe mandat ravnatelju Vojne sigurnosno-obavještajne agencije Ivici Kinderu. Nakon otvorenog sukoba predsjednika Vlade i Republike, očekuju se konzultacije o rješenju kako bi se razriješio spor o imenovanju čelnika VSOA-e.

Na upit novinara o razgovorima o budućem čelniku VSOA-e, Jandroković je rekao kako se razgovori očekuju, vjeruje da će oni biti konstruktivni te da će to pitanje biti riješeno.

Upitan misli li da bi taj dogovor eventualno mogao otvoriti neke druge dogovore (između predsjednika Republike i Vlade) koji već duže vrijeme stoje na mjestu, rekao je: “Vidjet ćemo. Država mora funkcionirati, ovo je sada bitna funkcija i očekujem da se postigne dogovor”, naglasio je predsjednik Sabora.

Na pitanje o ulozi središnje vlasti u rješavanju problema ‘divljanja cijena’ Jandroković je istaknuo kako postoje oni koji su tu situaciju počeli koristiti.

Josipović o imenovanju šefa VSOA-e: Ministar ne može sam predlagati kandidate N1 komentar: Ima li dogovora oko privremenog čelnika VSOA-e?

„Imamo turističku sezonu, a pojedinci podižu cijene do razine koja vjerojatno nije opravdana. Teško je od politike očekivati da utječe na cijene kave, piva ili pojedinih prehrambenih proizvoda u trgovačkim lancima. Bila je pokrenuta stranica sa svakodnevnim stanjem cijena, što je izazvalo i podsmijeh kod dijela javnosti i medija, ali možda se ipak pokazuje da je dobro da građani budu informirani tko radi korektno, a tko nastoji ‘loviti u mutnom’. To bi im se moglo negativno odraziti na poslovanje jer će građani to sigurno prepoznati”, rekao je Jandroković.

Predsjednik Hrvatskog sabora dodao je kako na saborskoj sjednici idući tjedan očekuje burnu raspravu o Zakonu o izbornim jedinicama, kao i usvajanje Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Napomenuo je kako očekuje da će Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama biti donesen.

„Očekujem da su nakon prvog čitanja predstavnici ministarstva otklonili sve dileme oko korištenja plaža. Da će sve biti onako kako treba biti, da će one biti dostupne hrvatskim građanima, poručio je Jandroković.

Što se tiče Zakona o izbornim jedinicama, dodao je, ide sve prema najavama. Očekuje burnu raspravu, ali i donošenje, u prvom čitanju, tog zakona. A drugo čitanje će biti u jesen.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković u nedjelju je u Konavlima održao sastanak s načelnikom Općine Božom Lasićem, zapalio je svijeće na spomeniku poginulim braniteljima „Konavoska mati” i obišao projekt obnove rive u Cavtatu, a obišao je i Zavičajnu kuću u Čilipima i Kuću Vlaha Bukovca u Cavtatu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.