Je li stvarno jeftinije? Provjerili smo cijene u trgovinama

Podijeli :

Potrošačke cijene u eurozoni porasle su u kolovozu za 5,2 posto, izvijestio je Eurostat, blago snizivši prvu procjenu od 5,3 posto. Za Hrvatsku nova procjena je 8,4 umjesto prvotnih osam i pol posto. Potonja brojka digla je uzbunu u Vladi jer je nakon mjeseci pada inflacija opet išla gore pa je krenula akcija snižavanja cijena zamrzavanjem ili dobrovoljno. Iz Ministarstva gospodarstva hvale se da je košarica jeftinija za 10 posto u odnosu na kraj prošle godine.

Što kažu građani o ograničenim cijenama?

Potrošači su već drugi dan primijetili oznake za ograničene cijene na proizvodima u trgovinama. Međutim, malo ih je upućeno u konkretno niže, ograničene cijene.

Je li stvarno jeftinije? Provjerili smo ograničene cijene u trgovinama

“Nisam vidio takve oznake, možda postoje, ali ih ja nisam vidio”, kaže za N1 Ranko iz Zagreba. Na upit o ograničenju cijena na određenih 30 artikala, dodao je: “To može rezultirati malim uštedama, ali ne vjerujem da će bitno utjecati na kućni budžet.”

Ograničene cijene nije tražila ni Zagrepčanka Veronika. “Nisam se ni potrudila tražiti te proizvode jer ne vjerujem u takve stvari. Kupujem ono što mi treba i idem doma”, kazala je.

Bilo je i onih koji su primijetili oznake za ograničene cijene, ali nisu sigurni jesu li cijene stvarno niže nego prije.

Problemi s ograničenim cijenama

Oznaka “Ograničena cijena” označava proizvode koji su trebali imati niže cijene, slične onima koje su bile krajem prošle godine. Međutim, iako je Ministarstvo odredilo nove cijene, na terenu ponegdje još ima problema, kao što su npr. ograničenja cijena za krumpir. Ograničena je cijena krumpira od pet kilograma, a tim N1 televizije pronašao je i trgovinu koja je ograničila i spustila cijenu i za jedan kilogram.

Premijerov savjetnik objasnio kako su izabrali proizvode kojima su ograničene cijene

Koliko je košarica sada jeftinija?

Stranica Ministarstva Kretanje cijena prati promjene u cijenama i objavljuje koliko su košarice proizvoda jeftinije u različitim trgovačkim lancima. Prema tim podacima, Konzum je snizio cijene za 148 proizvoda, Tommy za 152, a KTC za 84, što ukazuje na sniženje ukupnih troškova košarica za 5,35 posto u Konzumu, 8,56 u Tommyju i 4,34 posto u KTC-u.

Ministarstvo, pak, tvrdi da su košarice sada jeftinije za ukupno 10 posto u usporedbi s krajem prošle godine. Međutim, postoji zabrinutost da bi zbog sniženja cijena nekih proizvoda moglo doći do poskupljenja drugih. Strahuje se za, primjerice, robne marke trgovačkih lanaca koje su dosad bile jeftinije, ali sada mogu porasti, a i dalje biti ispod razine zamrznutih cijena.

Odgovornost i na – dobavljačima

Da bi se takve stvari izbjegle, trgovci su pozvali i dobavljače da sudjeluju u procesu prilagodbe cijena. Stjepan Roglić iz Orbico Grupe upozorava da državni potez o ograničenju cijena uključuje ne samo trgovce već i distributere i proizvođače.

“Dobavljači su ti koji imaju svoj prostor, slično kao i maloprodaja. A s druge strane, proizvođači ako ne mogu dobiti cijenu koju su planirali, oni mogu samo ograničeno vrijeme isporučivati po sniženoj cijeni. Općenito, regulativa državna ili zaklonska djelomično može korigirati nabavnu cijenu, međutim dugoročno to sigurno ne može dovesti do učinka koji smo svi zamislili”, rekao je za N1. “Bila koja regulativa koja traje predugo donosi do kontraefekta”, dodao je Roglić.

Koliko će se dugo zadržati zamrznute cijene i hoće li zaista dovesti do većeg pojeftinjenja, pozorno će pratiti i Vlada i kupci.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.