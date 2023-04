Jedna od banaka u Hrvatskoj diže kamate na depozite, ali i na gotovinske kredite

Podijeli :

PIxabay / Ilustracija

Erste banka od 1. svibnja povećava kamatne stope na novougovorene depozite građana u eurima i dolarima, u prosjeku za jedan postotni bod, dok se od 25. travnja povećavaju i kamatne stope za sve modele novougovorenih gotovinskih kredita, u prosjeku za 0,7 postotnih bodova, izvijestila je ta banka u četvrtak.

Radi se o prvom povećanju kamatnih stopa na depozite u svim valutama nakon 2009. godine, a ovisno o modelu i ročnosti štednje, nove kamatne stope kretat će se u rasponu od 0,3 do 1,5 posto, u odnosu na 0,02 do 0,1 posto, koliko one trenutačno iznose.

Nove kamatne stope primjenjivat će se i na postojeće oročene depozite od datuma sljedećeg automatskog prolongata, ako je isti ugovoren, napomenuli su iz Erste banke.

Odvjetnik objasnio: Smije li banka ‘prodati’ vaš dug agencijama za naplatu? Promjene i na bankomatima! Evo kada nam stižu novčanice od 50 i 100 eura

Tako, za modele standardne i rentne štednje, nove kamatne stope iznosit će od 0,3 posto na razdoblje štednje od jedan do 12 mjeseci, pri čemu minimalna ročnost za ove modele štednje u eurima iznosi 12 mjeseci. Za štednju u dolarima i ostalim valutama minimalna ročnost iznosi jedan mjesec za standardnu štednju, odnosno tri mjeseca za rentnu štednju.

Nadalje, na depozite ovih modela ročnosti od 12 do 24 mjeseca nova kamatna stopa iznosit će jedan posto, na rok do 36 mjeseci 1,3 posto te na rokove dospijeća veće od 36 mjeseci 1,5 posto. Aktivna štednja uz premiju nosit će kamatnu stopu od 0,3 posto za razdoblje od 6 do 12 mjeseci, jedan posto za rok do 24 mjeseca te 1,3 posto za rok dospijeća od, za ovaj model maksimalnih, 36 mjeseci.

Naposljetku, kamatna stopa za Medo Štedo dječju štednju te Erste Club štednju za mlade, za sve će ročnosti iznositi 1,5 posto, priopćeno je.

Ukupni volumen depozita građana na kraju 2022. godine iznosio je 5,9 milijardi eura, što predstavlja porast od 25 posto u odnosu na godinu ranije, dodali su iz Erstea.

Kada je riječ o povećanju kamatnih stopa za novougovorene gotovinske kredite, standardni modeli gotovinskih kredita imat će fiksnu kamatnu stopu u rasponu od 5,9 do 6,4 posto, u odnosu na dosadašnjih 4,99 do 5,49 posto.

Nadalje, modeli gotovinskih kredita za umirovljenike imat će fiksnu kamatnu stopu od 5,5 posto, u odnosu na dosadašnjih 4,99 posto, dok će se kamatne stope na gotovinske kredite uz osiguranje otplate, ovisno o rejtingu klijenata, kretati u rasponu od 5,2 do 5,7 posto, u odnosu na 4,49 do 4,99 posto, koliko su iznosile do sada, izvijestila je Erste banka.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.