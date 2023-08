Jelić: Drago mi je da su dva brda konačno počela razgovarati

Podijeli :

Župan šibensko-kninski i bivši gradonačelnik Knina, Marko Jelić, gostovao je nakon proslave Oluje u Dnevniku N1 gdje je istaknuo da mu je drago da su dva brda počela komunicirati aludirajući na razgovor predsjednika Milanovića i premijera Plenkovića.

U viteškom gradu Kninu na obilježavanju 28. obljetnice VRO “Oluja” bilo manje je posjetitelja nego prijašnjih godina, a svemu tome vjerojatno je pridonijelo loše vrijeme. Kiša je neprestano padala od ranih jutarnjih sati, zbog najavljenog grmljavinskog nevremena i jake kiše centralna svečanost sa stadiona NK Dinare, ove se godine prebacila na Trg dr. Ante Starčevića. Sve to nije umanjilo dostojanstvenost obilježavanja Dana pobjede. Složio se s tim i šibensko-kninski župan Jelić.

“Vremenske neprilike su bile iznimne ali kao što ste vidjeli, Hrvatska vojska, grad Knin i ostali organizatori su uspjeli pripremiti se za ovaj trenutak. Pod šatorom je bilo sklonište za sve koji su došli na svečani dio obilježavanja. Mogu reći da sam zadovoljan da je sve prošlo kako treba, čak i oni tehnički mali nedostatci prilikom govora. Sve su nasmijali. Moram reći da smo pokazali zajedničko jedinstvo, podržali smo govornika, s druge strane smo i popunili program zajedno s pjesmom.”

Komentirajući komunikaciju između predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića na svečanom obilježavanju na kninskom Trgu, Jelić je kazao kako mu je drago da su dva brda konačno počela komunicirati.

“Pogledajte koliko planina oko nas imate, tako da mi uvijek spajamo ljude. To je ideja Knina i Kninjana kao građana, a drago mije da su ta dva brda počela komunicirati. Nadam se da će ta komunikacija početi biti dobra na korist svih nas ali i njih kao institucija koje moraju zajedno voditi ovu zemlju.”

Govoreći o odnosu Srba i Hrvata u Kninu danas, Jelić je istaknuo kako je grad Knin primjer suživota ta dva naroda.

“Grad Knin je mjesto gdje ljudi zajedno žive, zajedni grade i svoj grad i svoju domovinu. Mislim da smo po tome jedna velika, velika iznimka u širem kontekstu i Europe i svijeta.”

Poruke srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića iz Prijedora da je VRO Oluja najveće etničko čišćenje na tlu Europe, Jelić je nazvao političkim folklorom.

“Ono što mene stvarno žalosti jest da netko pretvara žrtve u politiku. Mi kao država, kao narod i zajednica smo uvidjeli probleme i nesreće koje su se dogodile i drugima i nama. I naravno da činimi sve da se to ne ponovi, s druge strane da se i ne zaboravi. I zato ne vidim razloga da netko ljudske živote i sudbine pretvara u političke poene. Iskrivljujući povijest, manipulirajući sa brojem, težinom žrtva i svime ostalim, nikom nije donijelo dobro, tako da se nadam da će u jednom trenutku i ta strana prestati s tim. U Hrvatskoj je to davna prošlost na što smo ponosni i mi ćemo tako dalje živjeti, raditi i graditi mostove. Tko želi njima proći, on će to učiniti”, zaključio je župan Jelić na kraju razgovora.

