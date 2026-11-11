ZATVOR I NOVČANE KAZNE
Još dvoje iz afere Geodezija dobilo uvjetne kazne nakon nagodbe s EPPO-om
Još dvojica optuženika iz afere Geodezija, Miljenko Kukić i Trpimir Blažević, nagodila su se u srijedu s Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO) te su na Županijskom sudu u Zagrebu pravomoćno osuđeni na uvjetne zatvorske i sporedne novčane kazne, doznaje se na sudu.
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Miljenku Kukiću, optuženom za pomaganje u zlouporabi položaja i ovlasti, pomaganje u pranju novca te zlouporabu u postupku javne nabave izrečena je uvjetna kazna zatvora od 10 mjeseci s dvogodišnjim rokom kušnje, kao i sporedna novčana kazna od 2000 eura.
Trpimiru Blaževiću, optuženom za zlouporabu u postupku javne nabave, izrečena je kazna zatvora od šest mjeseci u koji neće ići ako u iduće dvije godine ne ponovi kazneno djelo.
Obojica optuženika odrekla su se prava na žalbu, što je učinio i EPPO pa je presuda nakon postizanja nagodbe i izricanja kazne postala pravomoćna, istaknuo je europski delegirani tužitelj Krešimir Bačić.
Na prošloj sjednici optužnog vijeća, održanoj 29. listopada, u zamjenu za blaže kazne nagodili su se Domagoj Katalin i Ivan Puškarić.
Današnjim nagodbama od početnih 29 okrivljenika krivnju je priznalo njih 15, a protiv ostalih se sudski postupak nastavlja.
Bivši dekan i profesor terete se za izvlačenje novca iz EU fondova
U središtu ove korupcijske afere nalaze se bivši dekan Almin Đapo i profesor Boško Pribičević, koje tužiteljstvo tereti da su od svibnja 2019. do studenoga 2023. organizirali 27 postupaka javne nabave u sklopu četiri projekta vrijedna 5,9 milijuna eura koji su pretežito financirani novcem iz EU.
Sumnjiči ih se da su namještali natječaje i davali poslove povezanim tvrtkama te da su novac iz europskih fondova trošili na osobne potrebe, uključujući kupnju dva luksuzna vozila i motornog broda koji se koristio za iznajmljivanje u nautičkom turizmu. Osim toga terete ih i za lažiranje više od dvije stotine putnih naloga i dnevnica.
Slučajem je obuhvaćen i bivši pomoćnik ministrice kulture Davor Trupković, kojeg EPPO tereti za nezakonito dodjeljivanje poslova 3D dokumentiranja potresom oštećenih zgrada Geodetskom fakultetu. Trupković je, prema navodima iz optužnice, bez provjere odobravao izvješća s lažiranim i prenapuhanim cijenama.
Procjenjuje se da je djelovanjem optužene skupine ukupno pričinjena materijalna šteta od 2,8 milijuna eura, pri čemu je proračun EU oštećen za 1,2 milijuna eura, hrvatski proračun za 1,4 milijuna eura, dok je preostali iznos šteta nanesena Geodetskom fakultetu.
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