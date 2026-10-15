Još jedna presuda u aferi Geodezija: Vlasnik tvrtke dobio osam mjeseci uvjetno i kaznu od 5000 eura

Temeljem sporazumnih presuda za troje okrivljenika izrečene su zatvorske kazne u trajanju od pet do 11 mjeseci, a koje su zamijenjene radom za opće dobro. Uz to, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147.000 eura. Ostalih sedmero okrivljenika osuđeno je na uvjetne kazne zatvora, a za njih petero izrečene su i sporedne novčane kazne u iznosima do 20.000 eura.