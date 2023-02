Podijeli :

Izvor: N1

Ekonomist Ljubio Jurčić u N1 Studiu uživo komentirao je aktualna politička događanja.

Na pitanje jesu li ga, kad je bio na funkciji ministr, kolege i poznanici zvali da im napravi uslugu, Jurčić kaže kako su te poruke bile nešto uobičajeno. “Političare i profesore se uvijek pita da na neki način nekome pomogne. Naravno to se zamota u neke socijalne omote. Uobičajeno je da se direktore i političare uvijek pita nešto, samo je pitanje kako se oni postave prema tome”, kaže Jurčić.

Porasla prodaja novih automobila, evo tko su rekorderi Veleposlanik za N1: U potresu u Turskoj ozlijeđena hrvatska državljanka

Jurčić kaže kako postoji pararelni sustav upravljavnja te kako ga novinari svakodnevno otkrivaju. “Zapravo je čitava borba u izgradnji države borba za to da se sve više toga stavi u formalni, službeni, javni, a da se taj paralelni svede na najmanju moguću mjeru”, kaže Jurčić i dodaje da to postoji svugdje, ali da se radi samo o omjerima.

“Pa čak se i u privatnim organizacijama koje dugo postoje, stvori jedan pararelni sustav uz onaj službeni, najčešće kako bi sustav mogao funkcionirati u novim okolnostima”, kaže Jurčić i dodaje da pametno vodstvo neformalni sustav formalizira u pravilni sustav kako bi bio transparentan. “Transprentnost je najveća kontrola pravilnosti poslovanja i procesa”, kaže Jurčić.

“Nisam ni zamjenika i pomoćnika imao kad sam bio ministar”

Na pitanje kako se on odnosio prema zahtjevima koje je dobijao, Jurčić kaže da uvijek ima zahtjeva za činiti uslugu. Napominje kako minisar mora znati da on nije zakon već prvi koji se mora držati zakona. “Jedino što kod svih tih apela što možete napraviti je reći da može, ali zatražiti da uđe u preceduru i da to vodi neovisno tijelo. Ministar može određivati svoja tri-četriri suradnika, sve ostalo mora ići u proceduru”, kaže Jurčić.

Kaže da njemu nisu ništa našli kao trenutnim ministrima, upravo zato što je tražio da se sve ide na natječaj.

“Ja nisam ni zamjenika i pomoćnika imao kad sam bio ministar jer nisam htio suradnike birati po političkom ključu, odnosno imati zamjenika samo zato što ga je predložio koalicijski partner. Nije se gledalo koje poslove treba obavljati, već koga i iz koje stranke nekoga uhljebiti. Zaključio sam da bi puno više vremena izgubio kad bi njega nadzirao i vodio računa o tome što on radi, nego da sam odrađujem te poslove”, kaže Jurčić.

Kaže da to što ministri i dužnosnici odlučuju tko će kojeg pripravnika negdje primiti na posao pokazuje da smo politički nezrelo društvo. “Da bi država bila pravna, dužnosnici se moraju držati zakona”, kaže Jurčič i dodaje da se kod nas često ministri počnu ponašati kao da su oni iznos.

Podsjetio je na nedavne izjave lokalnih čelnika Zagreba koji su govorili kako mogu nešto napraviti samo zato što ih je narod birao. “Ne, vi možete napraviti nešto samo u okviru zakona. Izvan zakona se ne smije raditi. Možete ga mijenjati.”, kaže Jurčić i napominje da i za promjenu zakona postoji procedura.

“Plenković je godinama odavao dojam da upravlja svime”

Komentirao je izjave premijera o tme što je tema, a što netema. Jurčić kaže da su ove afere i afera AP bacile sjenu na Vladu Andreja Plenkovića. Jurčić kaže da je Plenković godinama odavao dojam da on svime upravlja. “E sad ta dominacija Andreja Plenkovića nad svime, u narodu stvara dojam da je on odlučivao i kod ovih afera”, kaže ekonomist.

“Politička percepcija vrlo negativna”, kaže Jurčić kako je velika podrška HDZ-u u anketama pokazatelj duboke političke krize.

Govorio je i o tome da oporba ne predlaže nikakva rješenja već samo kritizira.

Preko obnove, odnosno nedostatka iste, objasnio je kako kod nas ne postoji sustav. Također rekao je kako nedostaje ozbiljnih politika oporbe. Podsjetio je kad se on pripremao za izbore 2006. godine da je ondašnja oporba imala kontraprijedlog za svaki HDZ-ov prijedlog.

Smatra da je odlazak Branka Bačića na Baniju predstavljen kao jedini koji može nešto napraviti u biti PR-ovsko popravljanje političke situacije. “Tu jedan čovjek na takav način ne može puno napraviti, ako nije već napravljeno. Tu samo nešto mogu napraviti institucuje”, kaže Jurčić i dodaje da se radi o PR-ovskom spašavanju dobre slike.

Vidović: Koruptivno-klijentelistički način upravljanja je u samoj srži HDZ-a Bakterije koje uzrokuju čir na želucu mogu se širiti unutar obitelji

Rekao je i da je najveća greška što nije napravljena dobro organizirana institucija koja je mogla sama provesti obnovu na pravi način, na europskim standardima i principima. “To političar ne može znati, već to rade energetičar, statičar, arhitekt, građevinar, osoba koja se bavi ekologijom, prometom. Dakle, osobe koje su bave time. Dakle različita znanja moraju se grupirati u jednu instituciju i onda se naravno treba i znati upravljati njome. Tek na kraju dolazi novac, što više njega, da bi podmazao cijeli sustav da radi”, kaže Jurčić.

“Zapelo je u upravljnju”, ističe Jurčić i kaže kako Hrvatska nema institucije za civilnu upravu za situacije poput potresa. “Država s nedostatkom takvih kadrova nestaje”, kaže Jurčić i dodaje da Hravti misle da je sve u novcu. “Novca nikad nije nedostajalo, ali smo ga dosta uništili, jer nemamo normalne institucije koje su ga trebale znati iskoristiti”, kaže Jurčić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.