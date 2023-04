Teologinja o uzroku pedofilije u Crkvi: Čim se to dirne priča postaje zanimljiva

Podijeli :

Branislav Babic/PIXSELL / Ilustracija

Nakon slučaja iz Sotina pokraj Vukovara, redakciji N1 obratila se jedna od rijetkih žrtava kleričke pedofilije koja je o tome progovorila javno i na sudu i u ovom trenutku ima nepravomoćnu presudu. Cijeli slučaj je u Intervjuu tjedna TNT-a analizirala i socijalna teologinja Ana Raffai.

U potresnom intervjuu ističe kako mu je zlostavljanje uništilo život, a od Crkve nije dobio zatraženu pomoć za liječenje teških trauma. Upozorava kako se u pravilu žrtve odbacuje, sumnjiči, izolira i ignorira, tjera u sudska dokazivanja što je mnogima previše.

Raffai na pitanje je li Crkva zakazala po pitanju odgovora na pedofiliju, kaže jasno – je. “Nema se tu što okolišati. treba primijeniti svoje ponašanje. Mislim da imamo unutar Crkve dovoljno primjera što su neke mjesne crkve napravile. Nama fali jedna neovisna studija da vidimo kako stojimo po pitanju pedofilije”, rekla je.

“Treba nam da se kao vjernici suočimo s problemom i to tako da problem imenujemo. Sjetite se intervjua s nadbiskupom Hranićem koji je cijelo vrijeme govorio ono nešto. Što? Je li silovanje? Zlostavljanje? Što je bilo?”, dodala je.

Pitanje moći nadmoći

“Govori se o sistemskom problemu. Ne znači sistemski osnovati novo povjerenstvo, to je samo jedan instrument. Seksualno zlostavljanje nije pitanje seksualnosti nego pitanje moći i nadmoći. Ako je pedofilija pitanje nadmoći, onda se trebamo pozabaviti pitanjem raspodjele moći u Crkvi. Čim se to počne dirati priča postaje zanimljiva jer postoje otpori. Žrtvama se treba dogovoriti zašto to toliko dugo traje u Crkvi i zašto danas šutimo o tome”, objašnjava Raffai.

“Ovo zlostavljana osoba nije izgubila vjeru, što je za nas dobra vijesti”, dodala je.

HBK nema evidenciju koliko je ovako slučajeva zabilježeno i nema protokol postupanja prema žrtvi. “To je iluzija da kod nas nema toliko žrtava. Duboka neosviještenost o problemu. Ovaj dokument koji je papa izdao slabo spominje problem zlostavljanja redovnica. O tome se ne govori jer se odnosi na pitanje žena u Crkvi”, napomenula je.

Muškarac kojeg je zlostavljao svećenik: Ja nisam ranjen, ja sam ubijena osoba…

Raffai kaže da treba vidjeti zlo i treba se kajati. “Sve studije govore da nije dovoljno kaznit počinitelja. Treba napraviti strukturne promjene u našoj crkvenoj zajednici po pitanju raspodjele moći i po pitanju položaja žena”, tvrdi.

Žrtva koja se obratila N1 kaže da se ništa nije napravilo nego da je došao taj politički trenutak da se s time suočimo. “Tu čitam kukavičluk. On je ljudski, ali je kukavičluk i on se ne treba skrivati iza ređenja. Politički trenutak je najgore u svemu tome jer je pitanje je li nam važan sustav ili ljudi. Izlaz je tome da se odlučimo za čovjeka, a cijena toga je da se čitava institucija stigmatizira. Jesmo li mi na to spremni?”, zapitala se.

“Jedino se tako možemo nadati uskrsnuću kojem težimo”, naglasila je.

Sinodalni put

Tvrdi da klerikalizam nije samo problem klera nego i vjernika koji će radije zaštiti da ne izađe prljav veš vani nego stati uz čovjeka. “Odgovornost ima svaki čovjek i svaki vjernik. Treba reći – Crkva je na strani počinitelja. Što se tiče odšteta ne bi Crkva trebala o tome odlučivati jer je to po principu kadija te tuži, kadija ti sudi. Država treba biti ta koja će to odlučivati”, rekla je.

Uzinić: Nije dovoljno napravljeno na planu brige o žrtvama svećenika pedofila

Župa u kojoj je bio zlostavljan žalila se na presudu iako je papa Franjo zbog tog slučaja navedenog svećenika otpustio iz Crkve. “Ne znam, treba ih pitati, ja sam iznenađena time. Kao župa trebamo, ne čuvati novce, nego sjesti zajedno i razgovarati kako se radi i riječkoj nadbiskupiji. Svaki znak neosjetljivosti za patnju žrtve je grozan”, smatra Raffai.

“Sinodalni put u Njemačkoj je započet zbog zlostavljanja, ali ga je Vatikan odbio. Ne mislim da je to zlonamjerno, ali hijerarhija se brani dosta jakim sredstvima i tako sprječavaju rješavanje problema koji ostaje kod nas”, dodala je.

Osnovni problem klerikalizma

Što se tiče slučaja u Sotinu kaže da je zadovoljna reakcijom nuncijature, ali i kasnijom reakcijom nadbiskupa Hranića. “S vremenom ćemo vidjeti koje mu je pravo lice. Ono što je govorio prije je način razgovora Crkve. Je li ga nešto promijenilo, to ne znam, vidjet ćemo”, rekla je.

“Mi imamo mentalitet da smo nešto bolji zato što smo vjernici, taj mentalitet moramo mijenjati. Onda ćemo prije vidjeti i svoje grijehe. Osnovni problem klerikalizma su privilegije koje treba maknuti”, smatra.

Na kraju je pohvalila dubrovačku nadbiskupiju koja je prva javno prikazala svoje financijsko stanje. “Vjerojatno će još netko slijediti taj dobar primjer pa možemo to očekivati i od novog nadbiskupa Kutleše. Voljela bih vijdeti da provede nezavisnu studiju o svim zlostavljanim žrtvama”, zaključila je.

