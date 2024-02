Kada kocka i klađenje postaju problem? Psihijatar otkriva na koje znakove treba obratiti pažnju

Podijeli :

Gotovo 250 tisuća ljudi u Hrvatskoj žrtve su klađenja i kocke. Imamo 40 do 50 tisuća ovisnika o kockanju, a svaki ovisnik o kockanju ima značajan utjecaj na šest osoba iz svoje okoline. Stranka Možemo! stoga traži zabranu reklamiranja kladionica, ograničavanje njihovog broja i micanje što dalje od škola.

Kladionice i casina na svakom koraku, a reklame za klađenje nemoguće je zaobići.

“Slušajte, to je ovisnost kao o drogi. Ja sam se kockao, izgubio sam 2.000 kn i prestao. I bolje mi je tako. Nisam ništa dobio, izgubio sve i prestao. Jednostavno – samokontrola!” “Svaki čovjek se nada da će nešto dobiti. U principu više izgubi. Ja sam kao student volio i kartati i igrati poker i remi. Bio sam čak i zapustio studij.”

Kada kocka postaje problem?

Bezazlena zabava postaje problem u trenutku kad osoba trajno izgubi kontrolu nad vremenom i novcem.

“To znači da vi učestalo trošite zbog kockanja više nego što ste planirali, da se učestalo zadržavate dulje u casinu, automat klubu, igrajući online casino nego što ste planirali. Sljedeća stvar je da vam za kockanje više nije dovoljan novac koji ste unaprijed predodredili nego da se zbog kockanja morate zadužiti”, navodi doc. dr. sc. psihijatar Davor Bodor.

A zbog klađenja i kockanja zadužuje se sve više hrvatskih građana.

“U Hrvatskoj prema procjenama između 1 do 2 posto populacije ima ozbiljnih problema s ponašajnim ovisnostima. Radi se o brojci između 40 do 80 tisuća ljudi. Najčešće su zastupljeni muškarci. Omjer između žena i muškaraca je 1 naprema 5. Zanimljivo je da je problem izraženiji u manjim krajevima odnosno u ruralnim sredinama”, kaže Željko Petković, pomoćnik ravnatelja HZJZ-a.

Zavod za javno zdravstvo je zato uveo besplatnu info liniju – 0800 2000 70 – na koju se mogu javiti svi koji trebaju pomoć, a Vlada je lani donijela Nacionalnu strategiju djelovanja i Akcijski plan na području ovisnosti.

Ali saborska zastupnica i psihijatrica Ivana Kekin upozorava da je izloženost klađenju i kocki u Hrvatskoj ogromna jer ne postoje regulacije reklamiranja ni broja kladionica.

“Dok bi se svi šokirali da vide reklamu za cigarete ili za viski, a kamoli usred dana kad djeca i mladi gledaju TV, mi imamo reklame za kladionice non-stop po plakatima i takvim mjestima smiju ih reklamirati i slavne osobe pa jedan Luka Modrić poručuje s plakata gdje je najbolje kladiti se”, ističe Kekin.

Ovisnost je psihička bolest

Struka naglašava – obitelj i prijatelji trebaju suočiti ovisnika s činjenicom da problem postoji. Ovisnost je psihička bolest koja se može izliječiti.

“Jako je važno da se problem kockanja ne poistovijeti samo s financijskim problemima. Nije točno da će plaćanjem svih računa i ravnanjem da smo na nuli problem nestati. Jako je važno razgovarati i potražiti u nekim slučajevima stručnu pomoć. Liječenje je učinkovito. Ono daje rezultate”, navodi Bodor.

Od 2020. propisano je da kladionice i automat klubovi moraju biti od 200 do 500 metara udaljeni od škola, no u Možemo smatraju da to nije dovoljno. Čak 12 posto srednjoškolaca u Hrvatskoj pokazuje znakove razvoja problema s klađenjem. Istraživanja su pokazala da srednjoškolci u prosjeku 2 sata provedu na internetu, a online klađenje dostupno je u jednom kliku.

“To je još veći problem nego alkohol. A što mladi rade, za to smo krivi mi. Nisu dobili dobar odgoj i nismo se njima kući bavili puno ili uopće jer smo im davali ono što su oni htjeli i tražili i zanemarivali ih jer smo bili ovisni o svojim poslovima.”

Ali ne padaju svi mladi lako pod utjecaj…

“Ne mislim ništa dobro o tome. To je samo trošenje para. To mi uopće nije nešto zabavno. Vidim danas Youtuberi, influenceri, sve više podržavaju i sve više nama mlađima savjetuju da se na njihove promo kodove i te gluposti kladimo. I kako ti uspiješ odoljeti? Pa uspijem odoljeti tako što uopće ne probam.”

Jer kad se jednom osjeti “laka lova”, mirisu je već drugi put teško odoljeti.

