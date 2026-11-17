"Kada je počeo rat i krenula tragedija u Vukovaru imala sam snažnu potrebu nešto napraviti. Sjećam se tog jutra, bilo je ljeto, Vukovar još nije pao. Probudila sam se i rekla si kako nije u redu da se mi kupamo dok na televiziji gledamo progon Hrvata iz Vukovara, Aljmaša, Erduta. Tada sam shvatila što trebam napraviti", kaže Rakić.