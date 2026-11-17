PRIJE 28 GODINA
Kako je nastala inicijativa "I u mom gradu Vukovar svijetli": Sve je počelo s 10.000 svijeća u Splitu
Vini Rakić, bivša ravnateljica splitskog Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, pokrenula je prije 28 godina u znak sjećanja na žrtvu Vukovara paljenje svijeća duž splitske Vukovarske ulice pod nazivom "I u mom gradu Vukovar svijetli", što su potom prihvatili i ostali gradovi.
Građani niza gradova već tradicionalno u ulicama koje nose ime Vukovara 17. studenoga u 18 sati pale lampione uoči obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje 18. studenoga.
Rakić govori kako je prije 28 godina željela da paljenje svijeća duž najveće splitske ulice, koja nosi ime po Vukovaru, bude spomen mimohod i da zapaljene svijete duž pločnika čine raskošno svjetlo ljubavi. Naziv "I u mom gradu Vukovar svijetli" došao joj je, ističe, spontano.
"Kada je počeo rat i krenula tragedija u Vukovaru imala sam snažnu potrebu nešto napraviti. Sjećam se tog jutra, bilo je ljeto, Vukovar još nije pao. Probudila sam se i rekla si kako nije u redu da se mi kupamo dok na televiziji gledamo progon Hrvata iz Vukovara, Aljmaša, Erduta. Tada sam shvatila što trebam napraviti", kaže Rakić.
Svoju ideju podijelila je sa tadašnjom ministricom prosvjete i sporta Splićankom Nansi Ivanišević, nakon čega je inicijativa dobila službeno pokroviteljstvo. U realizaciji joj je, prisjeća se, pomogao Josip Botteri Dini, u to vrijeme predsjednik Matice Hrvatske.
"Odaziv je bio ogroman. Prvo paljenje obilježilo je desetak tisuća svijeća, koje su građani zapalili na svih pet kilometara s obje strane ulice. Bilo je veličanstveno", prisjeća se Rakić. U šetnji Vukovarskom ulicom nailazila je, ističe, na mlade zagrljene parove, obitelji s djecom i brojne druge koji su s velikim pijetetom palili svijeće za stradale u tom gradu.
Brončana skulptura "I u mom gradu Vukovar svijetli"
Tada nije bila svjesna da bi taj čin mogao prerasti u svakogodišnje odavanje počasti žrtvama Vukovara koje će trajati desetljećima. Inicijativi su se iduće godine pridružile osnovne i srednje škole, čiji su učenici redovito počeli dolaziti na paljenje svijeća, sve do danas.
"Taj živi spomenik pripada Splitu, odnosno svakome tko zapali svijeću u Hrvatskoj s nakanom da se pokloni braniteljima, žrtvi Vukovara i svemu što taj grad simbolizira. U svemu tome bili su jako značajni mladi ljudi", ističe Rakić.
Splitska inicijativa "I u mom gradu Vukovar svijetli" uvrštena je i u monografiju koju je izdao Grad Vukovar, a Vini Rakić dobitnica je nagrade Splitsko-dalmatinske županije za promicanje domoljublja i sjećanja na Domovinski rat.
Na početku Vukovarske ulice u Splitu od 2016. godina nalazi se brončana skulptura "I u mom gradu Vukovar svijetli", koju je izradila akademska kiparica Dijana Iva Sesartić, a prikazuje dječaka anđela s upaljenom svijećom na dlanovima.
Posljednjih pet godina odavanju počasti pridružili su se učenici Obrtno-tehničke škole koji 17. studenog na kraju Vukovarske ulice postavljaju maketu vukovarskog vodotornja u spomen na žrtve Vukovara i Škabrnje.
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