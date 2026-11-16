Iz Vukovara su bježali kroz minska polja: Jedna rečenica spasila ih je od neprijatelja

„Prvi dan kada sam došao na posao dočekao me je Stevo riječima kako mi je jedno od zaduženja kada radim prvu smjenu da kupim novine i donesem ih na posao. I to obavezno beogradske Večernje novosti. Kupovao ja Večernje novosti jedno vrijeme, sve dok ih jednog dana ni u jednoj od dvije trafike kod Vuteksa nisam našao. I ja kupim Večernji list", priča Adžaga dodajući kako je, vidjevši naziv novina, Boško Savić uzeo Večernji i bacio uz riječi kako "oni neće čitati ustaške novine".